Trump detalló los objetivos de la ofensiva contra Irán y estima que la operación durará al menos un mes

El presidente Donald Trump rompió el silencio desde la Casa Blanca para fijar la postura oficial de Washington ante la escalada bélica en Medio Oriente. Con un tono desafiante y directo, el mandatario justificó la «Operación Furia Épica» como una medida de defensa propia, alegando que Teherán estaba a punto de poseer misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

«Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola aún no ha llegado, pero llegará pronto«, advirtió Donald Trump, despejando cualquier duda sobre una desescalada inmediata y confirmando que el Pentágono está preparado para un conflicto de largo aliento.

Donald Trump advierte a Irán: los cuatro objetivos de la ofensiva «Furia Épica»

Durante su comparecencia, Trump enumeró los pilares estratégicos que persigue la coalición con Israel, dejando de lado —al menos en este discurso— la retórica del «cambio de régimen» que había mencionado el sábado:

Freno nuclear : impedir que Irán logre fabricar armas nucleares, tras detectar actividades de enriquecimiento de uranio en un nuevo sitio oculto.

: impedir que logre fabricar armas nucleares, tras detectar actividades de enriquecimiento de uranio en un nuevo sitio oculto. Desmantelamiento misilístico : destruir la capacidad de Teherán de lanzar proyectiles de largo alcance hacia Europa y bases aliadas.

: destruir la capacidad de de lanzar proyectiles de largo alcance hacia Europa y bases aliadas. Neutralización naval : «aniquilar» la Armada iraní para garantizar la libre navegación en el Golfo.

: «aniquilar» la para garantizar la libre navegación en el Golfo. Corte de financiamiento: bloquear los fondos que el régimen destina a sus aliados regionales como Hezbollah.

Donald Trump advierte a Irán | Tropas terrestres: la opción que vuelve a estar sobre la mesa

Una de las definiciones más fuertes de la jornada fue la apertura a una intervención por tierra. Si bien Trump había sugerido inicialmente que no sería necesario, este lunes cambió el matiz:

«Si fuera necesario» : el mandatario aclaró que nunca descartó el envío de tropas a territorio iraní. «Haremos lo que sea«, sentenció, subrayando que las operaciones actuales «a gran escala» podrían durar entre cuatro y cinco semanas, con capacidad de extenderse indefinidamente.

: el mandatario aclaró que nunca descartó el envío de tropas a territorio iraní. «Haremos lo que sea«, sentenció, subrayando que las operaciones actuales «a gran escala» podrían durar entre cuatro y cinco semanas, con capacidad de extenderse indefinidamente. Sin «aburrimiento»: ante las críticas que sugieren que el presidente podría perder interés en una guerra larga, Trump fue tajante: «No hay nada de aburrido en esto; no me aburriré«.

Donald Trump advierte a Irán | El factor sorpresa: la agresividad de los aliados árabes

Trump admitió cierta sorpresa por la reacción de los países vecinos. Naciones como Jordania, Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, que inicialmente tendrían una participación menor, han entrado en combate con una agresividad mayor a la prevista por la inteligencia estadounidense.

«Les dijimos ‘lo tenemos bajo control’, y ahora ellos insisten en luchar. Están luchando con agresividad«, reveló el presidente, describiendo un escenario donde el conflicto ya ha desbordado las fronteras de Israel e Irán para convertirse en una conflagración regional de aliados contra el eje persa.