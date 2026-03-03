Donald Trump dijo que es «demasiado tarde» para tener conversaciones de paz con Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Se multiplicaron las explosiones en Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con represalías en países del Golfo pérsico y objetivos cruciales para la producción mundial de petróleo y gas natural. Este martes, el presidente Donald Trump dijo que ya es demasiado tarde para entablar discusiones con el Gobierno del Estado Islámico pese a que busquen un diálogo.

El conflicto en Medio Oriente también se ha extendido al Líbano, donde el grupo militante Hezbolá, apoyado por Irán, disparó misiles contra Israel el lunes.

Donald Trump cerró el diálogo con Irán

«Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!'», escribió Trump en su red social Truth Social, dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes de la república islámica.

Además, afirmó que la «defensa aérea, la fuerza naval y el liderazgo» de Irán «desaparecieron».

Por la escalada del conflicto, desde el Gobierno norteamericano se instó a los ciudadanos a que dejen las zonas de riesgo. Las evacuaciones del Departamento de Estado de personal no urgente y sus familiares llegaron a seis países el martes, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos. Los EAU, considerados durante mucho tiempo un punto seguro en Oriente Medio, se han visto involucrados en la guerra contra Irán con interceptaciones y ataques. Las recomendaciones abarcan dejar Baréin, Irak, Jordania, Kuwait y Qatar.

La ONU descartó consecuencias radiológicas por ataque a planta nuclear

El organismo de control de la ONU afirmó que no se esperan consecuencias radiológicas por los daños a las instalaciones nucleares iraníes. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró el martes que la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz sufrió «algunos daños recientes» en medio de una campaña de ataques aéreos entre Estados Unidos e Israel, aunque no se esperaban «consecuencias radiológicas».

Natanz fue atacada previamente por Estados Unidos en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio.

