Donald Trump propone nuevos aranceles a importaciones de 60 países por «trabajo forzoso»: la lista incluye a Argentina

El Gobierno de Donald Trump, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), anunció que propuso aranceles adicionales sobre las importaciones provenientes de 60 países tras determinar que su incapacidad para frenar el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso, perjudica a Estados Unidos. La lista incluye a Argentina.

Estados Unidos busca frenar importaciones de 60 países

La Oficina liderada por Jamieson Greer, detalló mediante en el comunicado que la lista de países, podrían quedar afectados por una tasa de entre el 10% y el 12,5%. Esto en caso de que se aprobara la propuesta en una audiencia el 7 de julio.

El proyecto se elaboró luego de una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esa es la herramienta que utilizó la administración republicana para intentar reconstituirs su agenda arancelaria.

En la nota, se remarcó: «Para aquellas economías que impongan una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso —o que se hayan comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco—, así como para aquellas que hayan establecido un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes vinculados al trabajo forzoso, el USTR propone una tasa del 10% para los aranceles adicionales. Para todas las demás economías, propone una tasa del 12,5%«.

La lista incluye un total de 60 países y menciona a la Argentina. Según lo previsto en el documento, este país recibiría el 10% en caso de que se aprobara la medida aunque no se detalló cómo sería aplicada o sobre qué productos específicamente.

Greer al explicar el anuncio, declaró: «La omisión por parte de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto genera una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad«.

La Oficina del Representante Comercial había iniciado el 12 de marzo pasado investigaciones en los 60 países con el fin de evaluar si los «actos, políticas y prácticas» de diversas economías relacionados con la «falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso» debía ser objeto de medidas bajo la sección 301.

Luego de la investigación, el USTR determinó que esos actos resultan «irrazonables» y que «constituyen una carga o restricción para el comercio estadounidense», por ello son «objeto de medidas correctivas».

El organismo elaboró un informe exhaustivo donde señala que los acuerdos bilaterales y plurilaterales también reconocen la necesidad de prevenir el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

«Más recientemente, los Acuerdos de Comercio Recíproco con la Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán han incluido compromisos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso», agrega el USTR.

Según explicó la agencia Bloomberg, la medida constituye un paso importante en el objetivo de Trump por restablecer los aranceles que impuso durante su primer año de mandato. Se prevé que un panel de la Sección 301 celebre audiencias públicas sobre las acciones propuestas en el marco de estas investigaciones el 7 de julio próximo.

La lista de los países a los que se le podría aplicar el 10% de aranceles

Según un análisis de Reuters, del informe se desprende que la USTR busca aplicar un 10% de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de:

Argentina Canadá Ecuador La Unión Europea (UE) Indonesia México Pakistán Bangladesh Camboya El Salvador Guatemala Indonesia Malasia Taiwán Reino Unido.

A los restantes 45 países que fueron objeto de la investigación se les aplicaría el 12,5%.

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Con información de La Nación