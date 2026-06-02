Donald Trump explotó contra Benjamín Netanyahu y logró frenar una ofensiva israelí en Líbano

La relación entre Donald Trump y el ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está enfrentando su primer quiebre debido a la situación en Medio Oriente. Se reveló que el mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica cargada de gritos y enojo con el primer ministro de Israel debido a la reciente escalada militar en Líbano.

Conflicto en Medio Oriente: crisis en la relación entre Trump e Israel

La discusión, según una exclusiva publicada por Axios, ocurrió en medio de la crisis provocada por la amenaza israelí de ampliar sus operaciones contra Hezbollah y atacar objetivos en Beirut.

La situación habría generado una reacción inusual en Donald Trump quien durante el intercambio con Netanyahu, habría adoptado un tono más duro.

El medio Axios citó a dos funcionarios estadounidenses y a una tercera fuente informada sobre la conversación que ambos mantuvieron. Según sus versiones, Trump calificó a Netanyahu de «loco» y le recriminó que sus decisiones estaban perjudicando tanto a Israel como a Estados Unidos.

Uno de los funcionarios resumió el mensaje de la siguiente manera: «Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto«.

También el medio agregó que otra de las fuentes aseguró que le republicano llegó a perder la paciencia durante la llamada le gritó al israelí: “¿Qué carajo estás haciendo?”.

Según Axios, Trump considera que Netanyahu fue demasiado lejos en las últimas semanas. Fuentes cercanas al republicano señalaron que el presidente reconoce el derecho de Israel a responder a los ataques de Hezbollah, pero entiende que la respuesta se volvió desproporcionada.

De acuerdo con la publicación, Trump teme que una escalada mayor en Líbano termine por destruir las negociaciones que su administración mantiene con Irán.

Con información de La Nación, AP y ANSA