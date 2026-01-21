Donald Trump puso en duda el futuro de la ONU y planteó como remplazante a la Junta de la Paz

La sede de la Organización de las Naciones Unidas, cuestionada por el presidente de Estados Unidos. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería seguir existiendo por su potencial, aunque sostuvo que la Junta de la Paz (Board of Peace) que impulsa su gobierno “podría” reemplazarla. Las definiciones se conocieron durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump cuestionó a la ONU y destacó al Board of Peace

El mandatario calificó el desempeño de la ONU como “ineficaz para poner fin a las guerras”. Aun así, señaló que la organización debería continuar porque “el potencial es tan grande”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Donald Trump lo expuso durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: AFP.

Las declaraciones se dieron al cumplirse el primer aniversario de su segundo mandato presidencial. Allí, el mandatario estadounidense insistió con su mirada crítica sobre el funcionamiento del organismo multilateral creado tras la Segunda Guerra Mundial.

La Junta de la Paz fue presentada por primera vez dentro del plan de paz de 20 puntos elaborado por Estados Unidos. Ese documento buscaba poner fin al conflicto palestino-israelí y contribuir a la reconstrucción de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la agencia Xinhua, un borrador de la Carta de la Junta de la Paz no menciona a Gaza. El texto plantea, en cambio, la creación de una organización controlada por Estados Unidos para intervenir en conflictos y guerras a nivel mundial.

Reacciones diplomáticas y alertas por el impacto en la ONU

Un diplomático citado por Reuters aseguró: “Es una ‘ONU de Trump’ que ignora los fundamentos de la Carta de la ONU”. Otros tres diplomáticos occidentales advirtieron que el avance de esa iniciativa probablemente socavaría a la ONU.

Desde el organismo internacional evitaron una confrontación directa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fijó una postura institucional ante la consulta sobre el borrador del nuevo ente.

“El secretario general cree que los Estados miembros son libres de asociarse en diferentes grupos”, expresó Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU. La respuesta fue difundida el domingo, en medio de la repercusión internacional por la propuesta de Trump.