Desembarco económico en Davos: los detalles del encuentro de Javier Milei con la élite de la banca global

El presidente Javier Milei continúa con su intensa actividad oficial en el Foro Económico Mundial en Suiza. Tras su arribo el pasado martes, el mandatario argentino inició una serie de encuentros estratégicos que incluyeron un saludo formal con su par suizo, Guy Parmelin, y una disertación ante líderes corporativos en el panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

La comitiva, integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno, se enfoca en transmitir las reformas económicas de la gestión para posicionar al país como destino de capital extranjero.

Encuentro con la élite financiera global en Davos

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la reunión privada con autoridades de los principales bancos y firmas de inversión del mundo, con el fin de detallar el rumbo de la política monetaria y fiscal.

Entre los asistentes de alto nivel se destacaron:

Jane Fraser (Citigroup)

(Citigroup) Rachel Lord (BlackRock)

(BlackRock) Jenny Johnson (Franklin Resources)

(Franklin Resources) Carlos Torres Vila (BBVA)

(BBVA) André Esteves (BTG Pactual)

(BTG Pactual) Doug Sieg (Lord Abbett)

(Lord Abbett) Thasunda Brown Duckett (TIAA)

El discurso central y el factor geopolítico: a qué hora habla Javier Milei

La actividad principal está programada para este miércoles a las 11:45 (hora argentina), cuando Milei brindará su discurso ante el plenario del Foro bajo el lema “El espíritu del diálogo”, reforzando su narrativa sobre la libertad económica.

Para el jueves, la agenda contempla un compromiso geopolítico: la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz. Esta iniciativa, impulsada por Donald Trump, busca mediar en conflictos internacionales como el de la Franja de Gaza. Argentina fue uno de los primeros países invitados a formar parte de este espacio.

Antes de emprender el regreso, el mandatario brindará entrevistas exclusivas a Bloomberg y The Economist. El vuelo de regreso partirá el jueves por la tarde, con aterrizaje previsto en Buenos Aires para la mañana del viernes 23 de enero a las 06:00 hs.