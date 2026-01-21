Javier Milei habla en Davos: a qué hora y cómo seguir el discurso en vivo

Javier Milei participa del Foro Económico Mundial de Davos con una agenda centrada en política internacional y economía. Foto: archivo.

El presidente Javier Milei expone este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. El discurso será en horas del mediodía de Argentina tras la presentación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Expectativa en Davos por el discurso de Milei: horario, agenda y transmisión

Según informó la Oficina del Presidente, la exposición de Milei podrá verse en directo por el canal oficial de YouTube a partir de las 11:45 (clic aquí). La transmisión comenzará minutos antes del horario previsto.

De acuerdo a lo publicado por la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario llega a Davos tras su paso por Paraguay, donde firmó el acuerdo Mercosur-UE. En Suiza, se esperan definiciones con impacto internacional y gestos de sintonía con Donald Trump.

Milei llegó a Suiza con una comitiva integrada por Caputo, Sturzenegger, Quirno y Karina Milei.

El Foro Económico Mundial se desarrolla este año bajo el lema “Espíritu de diálogo”. La cumbre se extenderá hasta el viernes y reúne a jefes de Estado, referentes del sector privado y organismos multilaterales.

El Presidente arribó a la ciudad acompañado por una delegación reducida. La comitiva está integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno.

Los temas que incluirá Milei en su presentación en el Foro de Davos

Según informó Infobae, el Presidente aprovechará la vidriera internacional para ratificar su rechazo a las agendas “socialdemócratas”, el feminismo y la intervención estatal. El mensaje buscará reforzar una retórica de “antiglobalización” dentro del propio foro multilateral.

Desde la Casa Rosada indicaron que la intervención tendrá una duración estimada de 30 minutos. Milei describirá su visión del tablero internacional, su alineamiento con Estados Unidos y un balance del programa de ajuste económico.

Tras su exposición, el mandatario tiene previsto saludar al director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Luego, junto a su comitiva, se dirigirá al auditorio principal, mientras continúa con reuniones y actividades previstas en su agenda oficial.