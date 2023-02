El Papa Francisco denuncia a los conservadores que usan la muerte de Benedicto para atacarlo

El papa Francisco declaró ayer que cree que la muerte de Benedicto XVI, el pasado 31 de diciembre a los 95 años, fue usada políticamente “por gente de partido y no de Iglesia”, en relación a las declaraciones y libros, como el del secretario del pontífice emérito, George Ganswein, que surgieron tras el fallecimiento.

Incluso afirmó que “esas historias que se cuentan de que Benedicto XVI estaba muy disgustado” con él “era un cuento chino”, en referencia – aunque no lo citó – a Ganswein, quien en una entrevista aseguró que a Benedicto XVI no le gustó el límite que introdujo el papa a las misas en latín y de espaldas a los fieles.

Así se expresó en la rueda de prensa en el avión que lo trajo de regreso de su viaje al Congo y Sudan del Sur.

El ala conservadora, contra Francisco

Francisco fue preguntado sobre la unidad de la Iglesia católica después de la muerte de Joseph Ratzinger, tras la que se produjeron una serie de declaraciones contra él desde el ala más conservadora de la Iglesia, como un artículo que se reveló tras su muerte que había sido escrito por el cardenal australiano George Pell que calificaba su pontificado de “catástrofe”.

El papa dijo que siempre pudo consultar y hablar de todo con el papa emérito.

“El siempre estaba y me ha apoyado y si tenía alguna dificultad me la decía. Hablábamos, no había problemas”, aseguró. Y citó como ejemplo una vez que Francisco habló de uniones entre personas del mismo sexo, diciendo que la Iglesia no podía aceptar el matrimonio, porque es un sacramento, pero que existían las uniones civiles para protegerse.

Al renunciar, el recientemente fallecido papa emérito Benedicto XVI, le abrió las puertas a Francisco. Foto Archivo.

Entonces, “una persona que se cree un gran teólogo, a través de un amigo de Benedicto XVI, hizo una denuncia” al papa emérito sobre lo que había dicho Francisco.

“Pero Benedicto no se asustó. Llamó a cuatro cardenales teólogos de primer nivel y les dijo: ‘Expliquen esto’ y así terminó la historia. Esto es para contar cómo se movía Benedicto cuando se le hacía una denuncia”, explicó.