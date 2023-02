El productor de cine Havey Weinstein fue condenado a 16 años de prisión por violación

El caso del magnate del cine fue el propulsor del movimeinto Me Too.

Un tribunal de Los Ángeles sentenció hoy a 16 años de prisión al ex magnate del cine Harvey Weinstein por cometer una violación. La agresión ocurrió 10 años atrás en una habitación de hotel en Beverly Hills.

Esta condena se suma a la de 23 años que le fue otorgada en 2020 en Nueva York, también por delitos sexuales. Sus abogados habían presentado una moción solicitando un nuevo juicio o una reducción del veredicto, alegando que se había limitado su contrainterrogatorio y que se les había impedido admitir pruebas importantes, las cuales la jueza del Tribunal Superior, Lisa B. Lench, consideró irrelevantes.

“No voy a hacer de esto un foro abierto sobre la conducta del señor Weinstein”, respondió la jueza.

Ante la respuesta negativa y la lectura de la sentencia, reafirmaron la inocencia de su cliente y aseguraron que apelarán en ambos casos. De todas formas, cada vez es más probable que el productor y ganador de un Óscar, de 70 años, pase el resto de su vida en prisión.

Durante la audiencia de este jueves, Weinsten se dirigió de forma directa a Lench, a quien le expresó: “Mantengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a la desconocida″. La mujer estaba en la sala al momento de su declaración y, apenas momentos antes, había relatado al juez el dolor que sintió al ser atacada.

“Antes de esa noche era una mujer feliz y segura de mi misma. Me valoraba y valoraba la relación que tenía con Dios. Estaba ilusionada con mi futuro. Todo cambió después de que el acusado me agrediera brutalmente. No hay pena de prisión lo suficientemente larga para deshacer el daño”, lamentó.

Hasta el momento se desconoce dónde cumplirá su condena.

Weinsten: el origen del Me Too

En diciembre, Weinsten había sido declarado culpable también en Los Ángeles por violación forzada y penetración sexual con objeto extraño de una actriz europea. De ese caso también participaron múltiples víctimas que aseguraban haber mantenido reuniones con el productor.

En base a todos estos testimonios, los fiscales determinaron que, durante años, Weinstein explotó y abusó de mujeres valiéndose de su privilegiada posición en la industria la cual, a su vez, le permitió gozar de impunidad. Hasta ahora.

Si bien en aquel momento el productor las amenazaba con que su carrera en Hollywood se terminaría si lo denunciaban, gracias al auge de los movimientos impulsados por mujeres, las víctimas perdieron el miedo a hablar al respecto.

De hecho, el comportamiento de Wienstein fue el impulsor de una ola de denuncias que ya se conocían en el círculo de Hollywood y que estallaron gracias a que, en 2017, surgió el movimiento #MeToo. Con el fin de dar luz a la violencia sexual en el lugar de trabajo, muchas mujeres se han animado a denunciar tanto a este productor como a otras figuras de la industria.

Junto con las condenas en prisión, Weinstein se ha visto obligado a pagar cerca de USD 17 millones en carácter de resarcimiento por daños y perjuicios a algunas de sus víctimas.

Con información de AFP y AP