Elecciones en Chile: cómo viven el plebiscito los chilenos que votan en Bariloche

Pasadas las 11, el cónsul chileno en Bariloche, Luciano Parodi, observaba dos largas hileras de votantes afuera de la sede de la calle España. Este domingo los chilenos votarán para Aprobar o Rechazar la Nueva Constitución, elaborada por una Convención Constituyente elegida por la ciudadanía. Ese proceso se inició tras la grave crisis provocada por el estallido social que comenzó el 19 de octubre de 2019.

Si bien la apertura de los comicios estaba prevista para las 8, Parodi aseguró que a las 7.30 ya había gente esperando afuera del Consulado Chileno en Bariloche, ubicado a unas pocas cuadras del Centro Cívico.

«Hay dos hileras porque hay dos mesas funcionando, al igual que el sufragio pasado. La persona debe comprobar en qué mesa está. Para votar necesitan la cédula de identidad o el pasaporte que puede estar vencido solo desde el primero de octubre del 2019″, explicó Parodi, mientras una trabajadora del Consulado consultaba uno por uno los nombres de las personas que aguardaban este domingo soleado pero frío con 5 grados, para chequear los datos con el padrón.

Carmen era la última de la fila. Nació en Osorno, pero vive en Bariloche desde hace 53 años. «Vivo acá, estoy nacionalizada pero siempre he votado. Quiero aportar. Y hoy, hay mucha esperanza en esta votación. Tengo a toda mi familia allá así que nos iremos comunicando. Sea lo que sea, que sea para bien», dijo.

Un poco más adelante, Hilda, de Osorno, contó que lleva 30 años en tierra argentina. «Siempre vengo a votar. Estoy muy atenta. Se han perdido votaciones porque la gente no ha votado. No se inscribieron. Antes iban a Chile a votar, pero ahora no es tan simple», agregó.

Ana, de Paillaco, también aguardaba su turno para ingresar al Consulado en una de las hileras. Se radicó en Bariloche 38 años atrás y no logra ocultar su melancolía. «En todas las votaciones, estoy presente. Es la única forma de que las cosas cambien. Esto no termina acá con el voto. Voy a seguir todo por la tele y los diarios. Esperamos mucho tiempo esta votación. Cuando uno vive afuera, ve las cosas de otra manera», confió la mujer.

Verónica abandonó Puerto Montt en 1984 cuando terminó la secundaria en busca de una oportunidad laboral. Con 21 años, llegó a Bariloche. «Cuando terminé el secundario, era la misma nada. Lo cierto es que tengo a toda mi familia allá y añoro mi país. Por eso, vengo a votar. Por un ratito, siento que estoy en mi país«, advirtió.

Se esperanzó en el resultado de la elección: «Ojalá se cambie. Necesitamos un cambio. Mi mamá me irá contando cómo viene todo. Esto puede cambiar la historia del país».