Escalada total: Israel intensifica bombardeos en Beirut y Teherán, y advierte por «sorpresas importantes»

El ataque formó parte de una oleada de bombardeos israelíes en todo el Líbano que dejaron más de 20 muertos y decenas de heridos. (Foto: Gentileza AFP)

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico de violencia este miércoles tras una serie de incursiones aéreas sin precedentes. Según reportaron las agencias Reuters y AFP, Israel intensificó su ofensiva sobre el centro de Beirut, logrando uno de los ataques más potentes en décadas.

En paralelo, operaciones de precisión en Teherán descabezaron parte de la cúpula de seguridad del régimen iraní. El ministro de Defensa, Israel Katz, lanzó una advertencia que pone en alerta a toda la región: “Se esperan sorpresas importantes en todos los frentes que elevarán a un nuevo nivel la guerra”.

Katz confirmó que, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, autorizaron al ejército a abatir a cualquier alto funcionario iraní sin necesidad de aprobaciones adicionales. “Seguiremos cazándolos a todos”, sentenció el funcionario.

Golpes a la cúpula iraní y ataques en Beirut

La ofensiva de inteligencia logró resultados de alto impacto. Este miércoles se confirmó que el jefe de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, fue abatido en un operativo nocturno.

Esta baja se suma a las muertes de Ali Larijani, figura central del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y del general Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza Basij.

En Beirut, aviones de combate arrasaron edificios residenciales en el corazón de la ciudad. En el barrio de Bachoura, una estructura utilizada por Hezbollah fue reducida a polvo en pocos segundos, según imágenes verificadas por Reuters.

Las autoridades libanesas reportaron al menos 12 muertos y 41 heridos en las últimas horas. Entre los fallecidos se encuentra Mohammad Sherri, responsable de programación política de la cadena Al Manar TV.

El impacto en el suministro energético

Como parte de la estrategia para debilitar la economía de Teherán, fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardearon el yacimiento de gas Pars Sur, en el Golfo.

Este complejo representa la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del consumo doméstico de Irán. La televisión estatal iraní confirmó incendios en la zona de Asulayeh tras el impacto de proyectiles.

Crisis humanitaria y advertencia nuclear

El conflicto ya arroja cifras devastadoras en todos los frentes. Según reportan las agencias Reuters y AFP, las autoridades libanesas confirmaron 900 muertos y 800.000 desplazados, mientras que en Irán las víctimas fatales superarían las 3.000 personas.

En tanto, Israel reportó la muerte de 14 ciudadanos y reconoció un incidente donde un tanque disparó por error contra una base de la ONU, hiriendo a tres cascos azules. En este contexto, el director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado a la moderación luego de que un proyectil impactara cerca de la central nuclear de Bushehr, aunque el organismo confirmó que la instalación no sufrió daños ni se registraron heridos en el área.