Estados Unidos e Israel bombardean la mayor reserva de gas del mundo: Irán responderá con ataques al Golfo

Estados Unidos e Israel bombardearon un yacimiento clave de gas de Irán, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní. Fue parte de las nuevas ofensivas de la guerra en Medio Oriente.

Los ataques alcanzaron el megayacimiento de South Pars-North Dome, la mayor reserva de gas conocida del mundo, que suministra alrededor del 70% del gas natural nacional de Irán.



Irán responderá atacando infraestructuras energéticas en el Golfo

El ejército iraní afirmó que golpeará infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico, en respuesta al ataque israeloestadounidense a uno de sus principales yacimientos de gas.

El mando operativo Khatam Al Anbiya dijo en un comunicado que «golpeará seriamente la fuente de la agresión y se planteará apuntar a la infraestructura de combustible, energía y gas» de los países desde donde fueron lanzados esas ofensivas.

Irán acusa a las monarquías árabes del Golfo de permitir a las fuerzas de Estados Unidos utilizar su territorio y/o espacio aéreo. La televisión estatal iraní publicó una lista de «blancos legítimos», entre ellos instalaciones de gas y petróleo de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos, afirmando que «serán golpeados en las próximas horas».

Reunión por el estrecho de Ormuz

La Organización Marítima Internacional (OMI) inauguró en Londres una reunión de crisis de dos días y quiere encontrar «medidas prácticas» para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, un sitio clave en el tránsito de petróleo.

En la vía marítima 20.000 marineros se encuentran actualmente bloqueados en 3.200 barcos a causa de la guerra.

Con AFP