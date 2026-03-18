Guerra en Medio Oriente: seis muertos y más de 20 heridos por ataques aéreos en Beirut

Al menos seis civiles murieron y otras 24 personas resultaron heridas como consecuencia de una serie de ataques aéreos lanzados por Israel sobre distintos puntos de Beirut, la capital del Líbano, en un nuevo episodio de escalada en la región.

Según informaron fuentes oficiales libanesas, los bombardeos impactaron en zonas urbanas densamente pobladas, provocando importantes daños materiales en edificios residenciales y generando escenas de caos entre los habitantes.

Equipos de emergencia trabajaron durante horas entre los escombros para rescatar a personas atrapadas y trasladar a los heridos hacia hospitales cercanos, algunos de ellos en estado crítico.

La respuesta del gobierno israelí y la justificación de su ataque

Desde el gobierno de Israel señalaron que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos vinculados a grupos armados que operan en el Líbano, aunque no brindaron mayores detalles sobre las operaciones.

Sobre el ataque, las autoridades libanesas condenaron enérgicamente los bombardeos y denunciaron que las víctimas fueron en su mayoría civiles, lo que incrementa la preocupación por el impacto humanitario del conflicto.

La comunidad internacional sigue de cerca la situación y crece el temor a una respuesta del Líbeano o un posible contraataque por parte de Israel. El ataque se sumó a la lista de los recientes enfrentamientos y tensiones persistentes en la región.