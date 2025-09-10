Estados Unidos reafirma su apoyo a la OTAN tras incursión de drones rusos en Polonia

Estados Unidos apoya a sus aliados de la OTAN, afirmó el miércoles el embajador estadounidense ante el bloque transatlántico, tras la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

«Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN frente a estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio» de la Alianza, afirmó en X el diplomático estadounidense, Matthew Whitaker.

Donald Trump advierte a Rusia tras ataque de drones a Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles por primera vez sobre la incursión de drones rusos en Polonia, con un mensaje breve pero contundente que generó inquietud y expectativas en la comunidad internacional. “¿Qué pasa con Rusia, violando su espacio aéreo? ¡Allá vamos!”, escribió en su cuenta de Truth Social, sin especificar las medidas que su gobierno podría tomar en respuesta, informó el medio Ámbito.

La acción rusa, que incluyó cerca de 19 incursiones entre la noche del martes y la mañana del miércoles, según confirmó el primer ministro polaco Donald Tusk, provocó la activación de los sistemas de defensa, que derribaron al menos tres drones.

Varsovia invocó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, solicitando consultas formales con los demás países miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, ante lo que calificó como una “agresión sin precedentes”. El mensaje de Trump, con la expresión en inglés “Here we go”, fue interpretado como un aviso a Moscú, aunque no aclaró acciones concretas.

Según fuentes de la Casa Blanca, Trump tenía previsto dialogar con el presidente polaco, Karol Nawrocki, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente si la conversación se llevó a cabo ni se difundió un resumen de la misma.

El mandatario reafirmó su compromiso con Polonia y con la protección de sus aliados de la OTAN, indicando que Estados Unidos desplegaría más tropas si fuera necesario. Esta postura mantiene la línea de su reciente encuentro con Nawrocki en el Despacho Oval, donde Trump aseguró: “Pondremos más [tropas] si las quieren. Nunca nos hemos ni planteado sacar soldados de allí. Lo hemos pensado respecto a otros países, pero con Polonia estamos hasta el final y ayudaremos a Polonia a protegerse».