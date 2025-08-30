ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Javier Milei y Donald Trump refuerzan lazos: Estados Unidos donó tecnología militar a la Armada

Se trata de un sistema de cámaras valuado en 3 millones de dólares, que potenciará la vigilancia marítima.

Redacción

Por Redacción

El anuncio fue comunicado por las redes sociales este viernes.

El anuncio fue comunicado por las redes sociales este viernes.

El vínculo entre Javier Milei y Donald Trump sumó un nuevo capítulo con la donación de un sistema de cámaras de alta tecnología a la Armada Argentina. El equipamiento, valuado en 3 millones de dólares, permitirá mejorar la vigilancia y el control del Atlántico Sur.

La tecnología militar que promete reforzar la vigilancia marítima de Argentina

«Estados Unidos donó a la @Armada_Arg un sistema de cámara WESCAM MX-10, valuado en 3 millones de dólares, a través del programa Protecting Global Commons”, anunció la embajada estadounidense a través de las redes sociales este viernes.

Según se detalló, este equipamiento permitirá reforzar la vigilancia y el reconocimiento en aguas territoriales, con el objetivo de detectar actividades ilícitas y garantizar mayor seguridad en el mar.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: archivo.

“¡Un gran ejemplo de la sólida cooperación entre Estados Unidos y Argentina”, destacaron desde la sede diplomática.

En este contexto, fuentes especializadas consultadas por el sitio Zona Militar precisaron que el sistema estaría destinado a aeronaves de ala fija del Comando de Aviación Naval.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales, indicaron que se estima que podría integrarse en los Beechcraft B-200 M Super King Air F y M “Cormorán”, además de los TC-12B Huron recientemente incorporados.

Qué es el sistema WESCAM MX-10 y por qué es clave para Argentina

La WESCAM MX-10 es un sistema electroóptico de L3Harris, diseñado para integrarse en aeronaves y helicópteros sin modificaciones mayores. Su tecnología es apta para misiones de baja altitud, tanto de día como de noche, gracias a sensores multiespectrales y estabilización activa en cuatro ejes.

Desde la empresa desarrolladora explicaron que: es un sistema de sensores comerciales más pequeño, capaz y asequible, que incorpora tecnología comprobada en los productos más grandes WESCAM MX-15 y WESCAM MX-20”.

Con esta entrega, Argentina refuerza su equipamiento para vigilancia marítima en un momento en que la cooperación con Estados Unidos se presenta como estratégica.


Temas

Armada Argentina

Donald Trump

Estados Unidos

Javier Milei

El vínculo entre Javier Milei y Donald Trump sumó un nuevo capítulo con la donación de un sistema de cámaras de alta tecnología a la Armada Argentina. El equipamiento, valuado en 3 millones de dólares, permitirá mejorar la vigilancia y el control del Atlántico Sur.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios