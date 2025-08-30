Javier Milei y Donald Trump refuerzan lazos: Estados Unidos donó tecnología militar a la Armada

El anuncio fue comunicado por las redes sociales este viernes.

El vínculo entre Javier Milei y Donald Trump sumó un nuevo capítulo con la donación de un sistema de cámaras de alta tecnología a la Armada Argentina. El equipamiento, valuado en 3 millones de dólares, permitirá mejorar la vigilancia y el control del Atlántico Sur.

La tecnología militar que promete reforzar la vigilancia marítima de Argentina

«Estados Unidos donó a la @Armada_Arg un sistema de cámara WESCAM MX-10, valuado en 3 millones de dólares, a través del programa Protecting Global Commons”, anunció la embajada estadounidense a través de las redes sociales este viernes.

Según se detalló, este equipamiento permitirá reforzar la vigilancia y el reconocimiento en aguas territoriales, con el objetivo de detectar actividades ilícitas y garantizar mayor seguridad en el mar.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: archivo.

“¡Un gran ejemplo de la sólida cooperación entre Estados Unidos y Argentina”, destacaron desde la sede diplomática.

En este contexto, fuentes especializadas consultadas por el sitio Zona Militar precisaron que el sistema estaría destinado a aeronaves de ala fija del Comando de Aviación Naval.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales, indicaron que se estima que podría integrarse en los Beechcraft B-200 M Super King Air F y M “Cormorán”, además de los TC-12B Huron recientemente incorporados.

Qué es el sistema WESCAM MX-10 y por qué es clave para Argentina

La WESCAM MX-10 es un sistema electroóptico de L3Harris, diseñado para integrarse en aeronaves y helicópteros sin modificaciones mayores. Su tecnología es apta para misiones de baja altitud, tanto de día como de noche, gracias a sensores multiespectrales y estabilización activa en cuatro ejes.

Desde la empresa desarrolladora explicaron que: “…es un sistema de sensores comerciales más pequeño, capaz y asequible, que incorpora tecnología comprobada en los productos más grandes WESCAM MX-15 y WESCAM MX-20”.

Con esta entrega, Argentina refuerza su equipamiento para vigilancia marítima en un momento en que la cooperación con Estados Unidos se presenta como estratégica.