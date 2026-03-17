Francia se aparta del conflicto en Medio Oriente y no intervendrá en la reapertura del estrecho de Ormuz

Francia confirmó que no se sumará a operaciones militares para reabrir el estrecho de Ormuz en el escenario actual. El anuncio lo hizo el presidente Emmanuel Macron tras una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional centrada en Irán y Medio Oriente.

“Francia nunca participará en operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz en el contexto actual”, afirmó el mandatario, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto en el petróleo por la escalada en Medio Oriente

Macron agregó que su país podría intervenir en tareas de “escolta” de buques si la situación se estabiliza. La vía marítima es estratégica puesto que por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Macron descartó una intervención militar en Ormuz mientras Estados Unidos presiona por una coalición. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que “exigió” a varios países integrarse a una coalición para proteger el tránsito marítimo en la zona, vital para el comercio energético global.

Caída histórica del tránsito marítimo y diferencias en Europa

Según datos de Lloyd’s List Intelligence, desde marzo solo 77 buques cruzaron el estrecho, lo que implica una caída cercana al 90% interanual en la circulación.

En Europa, distintas posturas marcan el escenario. La Unión Europea expresó reparos ante una misión militar, mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que trabaja en un plan “viable” sin escalar el conflicto.

El portavoz alemán Stefan Kornelius sostuvo que la guerra “no tiene nada que ver con la OTAN”. En paralelo, la jefa diplomática europea, Kaja Kallas, indicó: “Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo”.