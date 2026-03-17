Renunció un alto funcionario contra el terrorismo de Trump con fuertes críticas a la guerra en Irán y a Israel

Una fuerte salida se produjo este martes 17 en la administración de Donald Trump en medio de la guerra contra Irán. Joe Kent, quien se desenvolvía como director del Centro Nacional Contra el Terrorismo, presentó su renuncia por el conflicto bélico en Medio Oriente. Además, publicó una carta en la que aseguró que los ataques se originaron por presión de Israel.

«No puedo apoyar en buena conciencia la guerra en curso en Irán”, indicó el exfuncionario y aseguró que el país iraní no representaba ninguna amenaza inmediata hacia los Estados Unidos.

«Es claro que empezamos esta guerra por la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos», sentenció.

En su misiva dirigida hacia el presidente, Kent respaldó las anteriores campañas militares en 2016, 2020 y 2024.

En este sentido, aseveró que «hasta junio de 2025», la gestión de Trump comprendía que las guerras en Medio Oriente «eran una trampa» que además de robar vidas «agotaba la riqueza y prosperidad» estadounidense.

Kent destacó la administración republicana el asesinato de Qasam Solamini (ex militar iraní) y en la victoria contra el ISIS.

El exdirector apuntó contra una campaña de «desinformación» por parte de altos mandos militares de Israel y los medios de comunicación para impulsar la guerra contra Irán. “Esto fue una mentira, y es la misma táctica que utilizaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación las vidas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error“, definió.

Kent relató que es un veterano estadounidense que combatió 11 veces y que hasta perdió a su esposa en una guerra «fabricada» por Israel.

«No puedo tolerar enviar a la siguiente generación a pelear y morir en una guerra que no genera ningún beneficio para el pueblo estadounidenses, ni tampoco justifica perder vidas norteamericanas», acotó.

«Llegó el momento de actuar con audacia. Puede cambiar el rumbo y trazar una nueva senda para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos. Usted tiene las cartas en su mano“, concluyó Kent.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Un millón de personas fueron desplazadas en el Libano en medio de los ataques de Israel

En medio de los ruidos políticos que origina la guerra, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que «la cifra de personas forzadas a irse de sus hogares se ha elevado hasta llegar a casi un millón» en el Libano desde que iniciaron los ataques israelíes el pasado 2 de marzo.

«El desplazamiento reiterado ha dejado a las personas luchando para poder paliar incluso las necesidades más básicas”, dijo la Directora General de la OIM Amy Pope.