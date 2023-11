Impresionante incendio en una fábrica química obliga a evacuaciones en Texas

Una explosión en una planta química en la ciudad de Shepherd, en el noreste de Texas, durante este miércoles dejó a un empleado herido y a los vecinos de la zona bajo órdenes de refugio tras el intenso humo negro que desató. Aún se investigan las causas que condujeron a este suceso.

Según indicaron autoridades de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de San Jacinto, recibieron la llamada de auxilio desde Sound Resource Solutions, una compañía encargada de mezclar, envasar y distribuir productos químicos industriales como ácido sulfúrico, acetona, y otros productos petroquímicos como xileno y tolueno. Estos solventes se utilizan, luego, en la producción de pegamento y removedores.

Las autoridades pedían a quienes viven en un rango de cinco millas de esta planta mantenerse en casa, pero luego dijeron que esta recomendación es para residentes a una milla del lugar del incendio.

BREAKING: A massive fire at a chemical plant is prompting evacuations near Houston, Texas. pic.twitter.com/pdSBueG2jK