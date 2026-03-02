ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Mundo

Irán bombardeó la Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita: drones provocaron un incendio y daños materiales

La embajada estadounidense en Riad recomendó a todos los ciudadanos del país norteamericano que permanezcan resguardados y eviten desplazamientos.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Crece la tensión en Medio Oriente por el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. Esta noche, dos drones iraníes bombardearon la embajada estadounidense en Arabia Saudita y provocaron un incendio y daños materiales.

Así lo precisó el portavoz oficial del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, quien informó sobre el ataque hacia la embajada ubicada en Raid por parte de dos drones, según las primeras estimaciones.

El incidente ocurrió en horas de la madrugada del país árabe y testigos reportaron fuertes explosiones y columnas de humo.

El ataque se enmarca en medio de una ola de misiles y ofensivas atribuida a el país iraní tanto en Arabia Saudita como en distintos sectores del Golfo.

La embajada pidió a sus ciudadanos permanecer bajo resguardo

La embajada de Estados Unidos en Raid emitió un comunicado recomendando a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse y evitar desplazamientos, en medio de una alerta máxima de seguridad.

En este sentido, la legación diplomática limitó los viajes no esenciales a instalaciones militares de la región e instó a los estadounidenses a seguir las indicaciones oficiales.


Temas

Arabia Saudita

Embajada

Estados Unidos

Irán

Medio Oriente

Crece la tensión en Medio Oriente por el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. Esta noche, dos drones iraníes bombardearon la embajada estadounidense en Arabia Saudita y provocaron un incendio y daños materiales.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar