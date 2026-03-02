Estados Unidos ordenó a sus ciudadanos a evacuar gran parte de Medio Oriente por el conflicto con Irán

Washington instó este lunes a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Medio Oriente, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Departamento de Estado «insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países enumerados a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad», escribió Mora Namdar, secretaria de Estado adjunta para asuntos consulares, en la red social X.

La advertencia alcanza a 14 países, entre estos Egipto, Arabia Saudita, Irak y Siria.

Este lunes a la noche, dos drones iraníes impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Esto provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio.

Estados Unidos atacó a Irán «de manera preventiva» el sábado tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas», dijo Rubio a los periodistas.

Rubio, quien se preparaba para informar a legisladores destacados, afirmó que Irán había ordenado a sus comandantes responder automáticamente contra las fuerzas estadounidenses en caso de ser atacados.

«Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada» de atacar junto a Israel, señaló el secretario de Estado.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una «amenaza inminente» —un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso—, Rubio insistió en los planes israelíes.

«Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado —y creíamos que lo sería—, vendrían inmediatamente a por nosotros», dijo Rubio.

«No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe», añadió, precisando que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, «estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos».

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fue Israel quien llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave, tras surgir información de inteligencia de que se encontraban reunidos.

Rubio afirmó, sin embargo, que la administración del presidente Donald Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara el momento oportuno.

«Pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir», afirmó.

Rubio señaló, además, que a Estados Unidos le gustaría ver el derrocamiento de la república islámica de Irán, pero que ese no era el objetivo de la misión.

«Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible», dijo. «Pero el objetivo de esta misión es la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y de sus capacidades navales».

Fuertes explosiones y nubes de humo en zona diplomática de la capital saudí

Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudí, escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes y uno de ellos le contó a la AFP que vio una nube de humo.

Cuatro personas informaron a la AFP de dos fuertes explosiones en el oeste de la capital saudí, donde se encuentran numerosas embajadas, mientras Irán continúa sus ataques en el Golfo en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel el fin de semana.

Mientras tanto, el ejército de Qatar interceptó dos misiles balísticos en la madrugada del martes, informó el Ministerio de Defensa del país en un comunicado, después de que reporteros de la AFP escucharan fuertes explosiones en Doha.

Catar fue capaz de «interceptar y neutralizar dos misiles balísticos que tenían como objetivo varias zonas del país», afirmó la dependencia gubernamental, al precisar que «la amenaza fue neutralizada inmediatamente tras su detección».

La guerra en Oriente Medio se ha ampliado en múltiples frentes en las últimas horas con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel, mientras Irán responde en el Golfo.

Hezbolá arrastra a Líbano a la guerra con sus ataques contra Israel

El gobierno del Líbano prohibió este lunes las actividades militares de Hezbolá, después de que los ataques de este movimiento proiraní arrastraran al país a la guerra regional entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ejército israelí bombardeó Líbano este lunes y mató al menos a 52 personas, informaron las autoridades, después de que el movimiento proiraní Hezbolá reivindicara el lanzamiento de cohetes contra Israel tras el asesinato del guía supremo iraní Alí Jamenei.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró la «prohibición inmediata de todas las acciones militares y de seguridad de Hezbolá» y le exigió que entregue sus armas y se limite a la política.

El movimiento islamista respondió condenando la declaración y afirmó que los libaneses esperaban un pronunciamiento de rechazo a la «agresión».

El jefe del ejército israelí, el general Eyal Zamir, afirmó que los bombardeos contra Hezbolá podrían durar «muchos» días más y el portavoz militar Effie Defrin advirtió que el movimiento islamista «lo pagará caro».

Más tarde, el general Defrin afirmó que «todas las opciones están sobre la mesa» cuando un periodista le preguntó si Israel puede ampliar sus ataques con una ofensiva terrestre.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

Los bombardeos israelíes contra bastiones de Hezbolá en Líbano han dejado al menos 52 muertos y 154 heridos, según un nuevo balance oficial publicado este lunes. Además, obligaron a 28.500 personas a huir de sus hogares.

El ejército israelí dijo que apuntó contra varios dirigentes de Hezbolá en Beirut y en el sur del país y afirmó que mató al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Hussein Mukalled, en un ataque en la capital libanesa el domingo.

El movimiento armado pro-Irán había prometido «hacer frente a la agresión» de Israel y Estados Unidos tras la muerte del ayatolá Jamenei. El lunes, anunció haber disparado misiles y drones hacia la región de Haifa, en el norte de Israel.

Este lunes, el ejército israelí afirmó haber bombardeado lugares de «todo» el país y ordenó a los vecinos de unos cincuenta pueblos que evacuaran sus casas.

Un periodista de la AFP constató que residentes del sur del país huyeron en auto, con colchones amarrados al techo tras la advertencia, y un denso tráfico procedente del sur congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, al sur de la capital.

«Salimos a toda prisa, sin agarrar nada, ni siquiera ropa o comida para mi hija», dijo Hasan, un beirutí de 30 años que tiene una cafetería. Según contó, se llevó a su familia «hacia la montaña» en plena noche.

A Izdihar Yassine, que vive en el pueblo de Qsaybé, en el sur del país, los bombardeos le impidieron acudir al hospital, donde debía someterse a una sesión de tratamiento contra el cáncer.

«Nos despertamos con el sonido de los obuses (…) y huimos» con toda la familia, dijo. No les dio tiempo a llevarse nada.

El lunes en la noche, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió nuevas órdenes de evacuación para más de dos docenas de aldeas en el sur del Líbano.

«Por su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y desplazarse hacia el norte», dijo Adraee en redes sociales

Más allá del cambio de poder en Irán, Estados Unidos e Israel buscan con la nueva ofensiva contra Teherán aniquilar «el eje de resistencia» liderado por Irán.

Irán respalda a fuerzas en la región a las que financia y arma: los grupos islamistas Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y milicias en Irak.

Hezbolá se vio debilitado después de la guerra con Israel, en la que entró de manera unilateral en octubre de 2023 para apoyar a Hamás, que combatía al ejército israelí en la Franja de Gaza.

El petróleo y el gas se disparan y las bolsas pierden ante la intensificación de la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo y el gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas europeas cayeron: la guerra en Medio Oriente desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió a los mercados, con la excepción de Wall Street.

En su tercer día, el conflicto empeoró y se expandió a distintos frentes, con nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que continúa atacando a los países del Golfo e incluso a territorio de la Unión Europea en Chipre.

«Las repercusiones (económicas) son amplias, pero los efectos más significativos se refieren a los precios de la energía y al mercado de bonos soberanos», comentó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Wall Street cerró el lunes con resultados dispares, pero resistiéndose a la tendencia a la baja que arrastró a la mayoría de los demás mercados bursátiles por los temores a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Los más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas, ya que los inversores buscaron protegerse y apostaron por valores refugio como el dólar y el oro. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.

El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

El barril de Brent del mar del Norte subió un 7,26% hasta 77,74 dólares, unos 15 dólares por encima del precio de comienzo de año.

El West Texas Intermediate (WTI) cerró con un alza del 6,28% hasta 71,23 dólares por barril.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de WTI, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos mandos.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, escalando desde los 61 dólares del inicio del año.

«El tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz […] está virtualmente paralizado», indicó Kristian Kerr, de la firma LPL Financial.

Un general de los Guardianes de la Revolución de Irán amenazó el lunes con «quemar cualquier barco» que intente cruzar el importante paso.

El sector petrolero terminó además al alza en Nueva York, con Chevron anotándose un 1,47% y ExxonMobil un 1,11%.

Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2,17% en París, una baja de 2,56% en Fráncfort, de 1,20% en Londres y de 1,97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2,62%.

Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.

En Nueva York, el Dow Jones cedió un 0,15%, el Nasdaq subió un 0,36% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,04%).

El mercado de deuda también se vio sacudido el lunes, con aumentos en los bonos a 10 años del Departamento del Tesoro estadounidense subieron hasta 4,03% desde el 3,94% con el que cerraron el viernes.

De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, «durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos».

«El alza en los precios del gas sugiere que el conflicto tendría graves implicaciones macroeconómicas globales», indicó Kathleen Brooks. «La amenaza de llevar al fin la fase desinflacionaria en Europa y Estados Unidos, que ha respaldado las perspectivas económicas en ambos lados del Atlántico».

Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a «evitar» la región.

El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

El aumento de los precios de la energía, el incremento de los costes de transporte y la pérdida de ingresos para el transporte aéreo podrían tener «un efecto perjudicial sobre el crecimiento», declaró a la AFP el economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París.

