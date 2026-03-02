Irán confirmó que cerró el estrecho de Ormuz y amenazó con prender fuego los barcos que intenten pasar

Escala la tensión en medio oriente. El asesor del comandante del cuerpo militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ebrahim Jabari, confirmó este lunes que el estrecho de Ormuz ha sido cerrado.

«El estrecho de Ormuz está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y de la Marina prenderá fuego a esos barcos», sentenció a través de sus redes sociales.

El anuncio se da luego de que una persona muriera tras el ataque de un dron naval contra un petrolero frente a la capital de Omán que también causó una explosión y un incendio, dijeron las autoridades del país, blanco de las represalias iraníes en el Golfo.

«El petrolero MKD VYOM, con bandera de la República de las Islas Marshall, fue atacado por una embarcación no tripulada a 52 millas náuticas de la costa de la gobernación de Mascate», con una carga de 59.463 toneladas, dijo el centro de seguridad marítimo de Omán.

«El ataque provocó un incendio y una explosión en la sala de máquinas principal, matando a un miembro de la tripulación, de nacionalidad india», agregó el comunicado.

Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz

El estrecho divide el país iraní con Oman y aproximadamente una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo pasa por acá.

Tan solo en el 2025, más de 20 millones de barriles de crudo, condensado y combustibles se transportaron por el estrecho, según la firma Vortexa.

Según precisó Reuters, luego del anuncio de Irán, los futuros del crudo Brent subieron hasta un 13% a 82,37 dólares el barril, su nivel más alto desde enero.






































