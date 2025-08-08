Israel anunció que su ejército va a «tomar el control» de Ciudad de Gaza

Se trata de un plan presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Foto: AFP.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó el plan presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para «derrotar» al movimiento islamista Hamás, que incluye hacerse con Ciudad de Gaza, según un comunicado de su oficina.

El ejército israelí «se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza [norte], al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate», indicó el boletín.

«El gabinete de seguridad, por mayoría de votos, ha adoptado cinco principios para poner fin a la guerra», añade.

Los precisa como «el desarme de Hamás; la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza; y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina».

«Una mayoría decisiva de los ministros del gabinete consideró además que un plan alternativo» sometido a su examen «no permitiría ni derrotar a Hamás ni recuperar a los rehenes», asegura comunicado.

Netanyahu afirmó el jueves que Israel quiere tomar el control total de Franja pero no gobernarla, poco antes de la reunión de su gabinete de seguridad.

Israel está bajo presión internacional y las agencias de la ONU advierten de una «hambruna» en el territorio devastado por la guerra.

La ONU exige detener inmediatamente el plan israelí de control militar de la Franja de Gaza

El plan del gobierno israelí «que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato», declaró el viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

Este plan, adoptado el viernes de madrugada por el gabinete de seguridad israelí, «va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación», dijo Türk en un comunicado.

«Todo apunta a que esta nueva escalada provocará desplazamientos forzados aún más masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucciones sin sentido y crímenes atroces», denunció el Alto Comisionado.

Türk pidió al gobierno israelí que permita que la ayuda humanitaria entre «sin obstáculos» en Gaza «en lugar de intensificar la guerra».

Los rehenes, secuestrados durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por Hamás en territorio israelí, «deben ser liberados de inmediato y sin condiciones por los grupos armados palestinos», exigió también el responsable de la ONU.

El ejército israelí respondió a este ataque sin precedentes lanzando una guerra que ha destruido gran parte de la Franja de Gaza y ha causado más de 60.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamás.

«Los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel también deben ser liberados de inmediato y sin condiciones», añadió Türk.