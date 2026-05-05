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Alerta por tormenta y lluvia en Neuquén y Río Negro este miércoles 6: los peores horarios y las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un combo de alertas en el norte de la Patagonia para mañana por intensas precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y posibles caída de granizo.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este miércoles 6 de mayo. Las advertencias fueron por tormentas y lluvia. En dónde se eleva a «naranja».

Con respecto a las zonas bajo alerta amarilla por lluvia, serán afectadas por preciptaciones presistentes con valores de acumulación entre 20 y 30 mm. Además, en las zonas elevadas no se descarta la presencia de nieve.

En los lugares donde el pronóstico se eleva a «naranja», se aguardan lluvias «fuertes y persistentes«, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm: «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada».

Por último, con respecto a la alerta amarilla por tormentas, el organismo precisó que las mismas «podrán estar acompañadas por lluvias abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm». 

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 6 de mayo.

Alerta por lluvia y tormenta en Río Negro: los peores horarios

Las zonas bajo alerta por lluvias durante horas de la madrugada en Río Negro este miércoles 6 son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Asimismo, están bajo alerta por lluvia durante la madrugada y por tormentas durante la tarde:

  • Conesa.
  • Meseta y costa de Adolfo Alsina.
  • Meseta y costa de San Antonio.
  • Valcheta.

Por último, están bajo alerta por tormentas solo durante la tarde:

  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.

Alerta por lluvia en Neuquén: los peores horarios

En Neuquén, las zonas bajo alerta por lluvias están todas ubicadas en la cordillera, y se esperan distintos niveles de precipitaciones durante toda la jornada.

La localidad bajo alerta naranja durante la madrugada y que luego bajará a amarillo durante la mañana es:

  • Los Lagos.

Las partes bajo alerta naranja durante la madrugada y la mañana, pero que luego también estarán bajo alerta amarillo durante la tarde son:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Por último, estas zonas estarán todo el miércoles 6 bajo alerta amarilla por lluvia, salvo durante la tarde, donde la advertencia se eleva a «naranja»:

  • Cordillera de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este miércoles 6 de mayo. Las advertencias fueron por tormentas y lluvia. En dónde se eleva a "naranja".

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