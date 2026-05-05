La rutina facial con masajes que ayuda a tonificar el rostro y marcar la mandíbula sin tratamientos estéticos

Mandíbula marcada naturalmente: la rutina facial con masajes que te ayuda a tonificar el rostro.

Una técnica simple, accesible y cada vez más popular promete mejorar el aspecto de la piel desde casa. Se trata del drenaje linfático facial, una rutina basada en masajes suaves y rítmicos que estimulan el sistema linfático y favorecen la eliminación de líquidos retenidos.

Este método no requiere aparatología ni procedimientos invasivos: alcanza con unos minutos al día, las manos y un aceite facial para facilitar los movimientos. Según especialistas, su práctica regular puede contribuir a desinflamar el rostro, definir contornos como la mandíbula y aportar una apariencia más firme.

El drenaje facial actúa sobre la circulación linfática, ayudando a movilizar toxinas y residuos acumulados. “Todos los movimientos deben ser suaves, controlados y constantes, acompañados por una respiración profunda”, explica la experta en masaje facial Liza Vilara, quien difunde esta técnica en redes sociales.

Cómo es la rutina paso a paso

Antes de comenzar, se recomienda realizar un breve calentamiento: con las yemas de los dedos sobre la clavícula, dar pequeños golpecitos rápidos para activar la circulación. Este paso inicial se repite unas 10 veces.

Luego, la rutina se organiza en distintas zonas del rostro:

Mandíbula: con una mano sosteniendo la zona y la otra en el mentón, realizar movimientos de arrastre hacia atrás, como alisando la piel. Repetir en ambos lados.

con una mano sosteniendo la zona y la otra en el mentón, realizar movimientos de arrastre hacia atrás, como alisando la piel. Repetir en ambos lados. Labios: con los dedos en forma de “V”, deslizar desde la boca hacia las orejas y descender por el cuello.

con los dedos en forma de “V”, deslizar desde la boca hacia las orejas y descender por el cuello. Nariz: hacer movimientos circulares suaves sobre el tabique y los laterales, y luego bajar hacia el cuello.

hacer movimientos circulares suaves sobre el tabique y los laterales, y luego bajar hacia el cuello. Pómulos: repetir el gesto de arrastre desde el centro del rostro hacia los lados, incluyendo la zona debajo de los ojos.

repetir el gesto de arrastre desde el centro del rostro hacia los lados, incluyendo la zona debajo de los ojos. Frente: estirar la piel hacia arriba mientras se acompaña con la otra mano, y luego descender hacia el cuello.

En todos los casos, se aconseja repetir cada ejercicio unas 10 veces y finalizar siempre con movimientos descendentes hacia las clavículas, para favorecer el drenaje.

Qué beneficios puede aportar

Quienes practican esta rutina destacan mejoras visibles en la textura de la piel y una reducción de la hinchazón facial. Entre los beneficios más mencionados aparecen:

Disminución de la retención de líquidos

Mayor definición del contorno facial

Sensación de relajación y bienestar

Mejora en la circulación de la piel

Si bien no reemplaza tratamientos dermatológicos, el drenaje facial se posiciona como una herramienta complementaria dentro de las rutinas de cuidado personal. Su principal ventaja es la constancia: con pocos minutos diarios, puede generar cambios progresivos en el aspecto del rostro.

En un contexto donde crecen las alternativas naturales y accesibles, este tipo de prácticas gana terreno como una forma de cuidar la piel sin recurrir a procedimientos invasivos.