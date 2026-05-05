Bajo la lluvia y en un partido muy trabado, Boca empata 0-0 con Barcelona, en Guayaquil

Barcelona de Guayaquil y Boca empatan 0-0 al término del primer tiempo, en el duelo válido por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Bajo la lluvia, que recién aflojó después de los 30 minutos, y luego de algunas dudas en la previa, el partido se puso en marcha y en los primeros 45 respondió bien.

Con pocas ideas y mucha pelea en la zona media, dos jugadas marcaron a fuego el primer tiempo. A los 33 se fue expulsado Santiago Ascacibar, quien llegó tarde y le pateó la cabeza a un rival; y antes del descanso, Milton Celiz corrió la misma suerte por un codazo a Leandro Paredes.

Además, el Boca volvió a perder a su arquero, porque Leandro Brey dejó el campo a los 23 minutos, por un fuerte golpe, y Javier García volvió a jugar después de más de dos años. Así, herido, saldrá el equipo argentino a disputar el complemento.

Brey duró menos de 25 minutos en cancha. ¿Llegará al partido de la liga local? (AFP)

El Xeneize, con 6 unidades, va por la recuperación, luego de la caída ante Cruzeiro; mientras que el dueño de casa necesita la victoria porque todavía no ganó en el máximo certamen continental. El partido se disputa en el Monumental Isidro Romero, con el control del colombiano Carlos Betancur.

Las formaciones

Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Jefferson Wila, Darío Benedetto. DT: César Farías

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda, Miguel Ángel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Milton Giménez se ganó un lugar entre los 11, pero no gravitó en el primer tiempo. (AFP)

¿Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final?

Con 6 puntos sobre 9, a Boca le quedan el partido de esta noche y dos como loca, ante Cruzeiro y Universidad Católica. Si suma 6, prácticamente tiene un pie adentro de la próxima ronda, aunque de todas formas deberá esperar. El Xeneize deberá mirar de reojo lo que ocurra con el duelo entre chilenos y brasileños, de este miércoles, para tener un panorama más claro.