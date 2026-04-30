Israel bloqueó una flotilla con ayuda para Gaza en el Mediterráneo y crece el reclamo global

El ejército israelí interceptó este jueves frente a las costas de Grecia parte de una flotilla de barcos con ayuda para Gaza y detuvo a decenas de militantes propalestinos que serán llevados a Grecia.

Tensión internacional: Israel frenó un convoy marítimo hacia Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció la detención de 175 personas en una veintena de embarcaciones. Los organizadores de la flotilla, que contaba con más de 50 barcos, hablan de 211 militantes.

El canciller israelí, Gideon Saar, anunció en X que los activistas «serán llevados a tierra en Grecia en las próximas horas» tras un acuerdo con el gobierno de ese país.

Italia y Alemania dijeron seguir la situación con «inquietud» y Francia pidió «a todas las partes» respetar el derecho internacional.

Por su parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a Israel de «violar la legalidad internacional» con su gesto.

«Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen. Nuestro Gobierno está haciendo todo lo necesario para proteger y asistir a los españoles retenidos», señaló Sánchez.

Los cuatro países aseguraron tener ciudadanos entre los militantes de la flotilla, que quería llevar ayuda humanitaria a Gaza, cuyos accesos siguen restringidos pese al alto el fuego en vigor desde octubre.

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y ONGs extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio.

Estas restricciones y los dos años de guerra entre Israel y Hamás estallada en octubre de 2023 han desembocado en una grave escasez en la Franja.

Con información de AFP