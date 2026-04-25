Conflicto en Medio Oriente: tras dos meses sin operar, Irán restablece sus vuelos aéreos internacionales

El gobierno de Irán reanudó este sábado los vuelos internacionales por primera vez desde que inició la guerra. El anuncio se dio tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en el marco de la tregua vigente.

Las instalaciones llevaban dos meses sin operaciones regulares por los constantes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Conflicto en Medio Oriente: los primeros destinos internacionales de Irán tras el inicio de la guerra

Según medios de Oriente, las primeras aeronaves despegaron en la madrugada del sábado con destino a ciudades como Medina (Arabia Saudita), Mascate (Omán) y Estambul (Turquía). «Las operaciones se realizaron con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales» afirmaron desde la agencia aeroportuaria de Irán.

La reanudación del transporte ocurre pocos días después de que se retomaran los servicios de cabotaje desde Teherán hacia la ciudad de Mashad, consolidando el restablecimiento del flujo aéreo en el territorio tras el alto el fuego momentáneo entre Irán y Estados Unidos.

El alto el fuego entre ambos países fue un factor determinante en la reanudación del servicio de transporte. Sin embargo la diplomacia avanza en paralelo a medidas de máxima coerción, con diferencias en otro punto clave de Irán, el estrecho de Ormuz.

En las últimas horas, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresas y buques cisterna vinculados a la exportación de petróleo iraní, profundizando el cerco económico sobre Teherán.