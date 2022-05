Joe Biden condenó la masacre escolar en Texas y apuntó contra el lobby de las armas

El presidente estadounidense Joe Biden se dirigió este martes por la noche a la ciudadanía, para enviar sus condolencias a madres y padres de los niños asesinados en la escuela de Uvalde, Texas.

En su mensaje en vivo, en el que estuvo acompañado por su esposa Jill, el mandatario apuntó fuerte contra el lobby de la venta de armas, que mueve millones de dólares al año en su país.

Desde la Casa Blanca, señaló que se encuentra «enfermo y cansado» ante los repetidos hechos de estas características, por lo que consideró «tenemos que actuar». «Y no me digan que no podemos generar impacto», agregó.

En cuanto a la industria de ventas de armas, Biden indicó que durante décadas hubo «agresiva publicidad», por lo que hay que buscar la manera de «parar esa industria». «Los estadounidenses conocen las leyes de armas, estas cosas no deberían pasar. Por qué dejamos que pasen«, interpeló.

El mensaje del presidente también fue replicado, con similares expresiones, entre otros partidarios, como congresistas y funcionarios de la Casa Blanca, además de militantes por los Derechos Humanos y la Paz.

«Los padres que no verán de vuelta a sus hijos no serán los mismos, porque perder a un hijo es como si una parte del alma se fuera. Rezaré por ellos, para que Dios les dé la fuerza para pasar este momento oscuro», concluyó su breve intervención.

Este martes por la tarde, Salvador Ramos, de 18 años, ingresó a un colegio donde asesinó a 18 alumnos de entre 7 y 9 años, quienes cursaban segundo y tercer grado de primaria. Además, disparó y mató a otros tres adultos.

Mientras tanto, otros tantos pelean por su vida después de la balacera. De hecho, los medios de comunicación están pidiendo colaboración para obtener donantes de sangre que ayuden con los internados.