La NASA retrasó su regreso a la Luna: ¿cuál es motivo de la postergación del programa Artemis?

La NASA retrasó el regreso de las misiones tripuladas a la Luna. En concreto, se supo que el Artemis 2 y 3 modificaron sus fechas de lanzamiento por al menos nueve meses.

De esta forma, se prevé que los astronautas de la agencia espacial estadounidense recién pisen suelo lunar en septiembre de 2026.

La última vez que un ser humano pisó la Luna ocurrió hace más de cinco décadas, en el marco de la misión Apolo 17, en el año 1972. En la nueva carrera espacial, el cronograma de la NASA contemplaba los siguientes hitos:

– En noviembre de este año, la misión Artemis 2 volaría alrededor del satélite natural de la Tierra con cuatro tripulantes a bordo de la nave, sin alunizaje previsto.

– Un año más tarde, en noviembre de 2025, Artemis 3 marcaría el esperado retorno de humanos a la Luna, descendiendo en aquel paraje polvoso.

La información compartida Bill Nelson, administrador de la agencia espacial, implica respectivos retrasos de nueve meses. Ante ello, se fijó el lanzamiento de Artemis 2 en septiembre de 2025 y el de Artemis 3 en septiembre de 2026.

Asimismo, se remarcó que el lanzamiento misión Artemis 4, que prevé el envío de módulos para construir hábitats para humanos en la Luna, se mantiene para septiembre de 2028.

Los retrasos en el Programa Artemis se producen luego del fracaso de una misión que buscaba transportar la primera carga útil comercial estadounidense a la Luna. Astrobotic esperaba realizar un aterrizaje suave en la superficie lunar con su módulo de aterrizaje Peregrine.

De acuerdo a Bill Nelson, la decisión de correr los lanzamientos de las mencionadas misiones se debe a la necesidad de “dar a los equipos de Artemis más tiempo para superar los desafíos con los desarrollos, operaciones e integración”.

En un tuit publicado este martes, la NASA explicó que el cambio de planes apunta a “llevar a cabo las próximas misiones de forma segura”.

In order to safely carry out our upcoming #Artemis missions to the Moon with astronauts, we are now targeting September 2025 for Artemis II and September 2026 for Artemis III.



Safety is our top priority. https://t.co/AjNjLo4U6E