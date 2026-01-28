La ola ártica en Estados Unidos ya dejó 38 muertos: ¿En cuánto tiempo se podría congelar una persona?

La tormenta invernal avanza con nieve y hielo sobre gran parte de Estados Unidos y mantiene activas alertas por frío extremo.

La tormenta invernal en Estados Unidos dejó al menos 38 muertos, con impacto desde Texas hasta Nueva York, una franja que ocupa más de dos mil kilómetros. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por una nueva ola de aire ártico, mientras miles de casas siguen sin electricidad. Las bajas temperaturas son tales que una persona puede congelarse o sufrir hipotermia en apenas minutos.

Frío extremo, muertes y advertencias oficiales que se repiten en varios Estados

Las muertes se produjeron por exposición al frío, accidentes de tránsito y otros incidentes vinculados a la tormenta, según reportes oficiales. Ocho de los fallecidos fueron hallados en exteriores en la ciudad de Nueva York, informó el alcalde Zohran Mamdani.

La portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, señaló: “No podemos confirmar la causa de las muertes, pero podemos decir que los fallecidos se encontraban todos en el exterior”. La información fue difundida por The Associated Press y Europa Press.

La tormenta invernal histórica avanza en Estados Unidos. Foto: AP

El Servicio Meteorológico Nacional calificó al fenómeno como “monstruoso”. La tormenta cubrió con nieve y hielo más de 2.000 kilómetros, desde Texas y Arkansas hasta Nueva York y Massachusetts, y dejó a más de 550.000 clientes sin electricidad, con focos en Tennessee, Mississippi y Kentucky.

En el sur del país, miles de familias fueron evacuadas a refugios con calefacción ante la falta de servicios. En Nashville, una residente relató que su casa quedó aislada durante días. “Esto fue sin precedentes”, dijo.

Congelamiento o hipotermia: el riesgo de exponerse unos minutos al frío

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que permanecer a la intemperie diez minutos podía derivar en congelación o hipotermia. En Texas, tres niños murieron tras caer en un estanque congelado, mientras se reportaron atropellamientos por quitanieves en Massachusetts y Ohio.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en al menos diez estados. En Nueva York, el sistema escolar fue cerrado por acumulaciones de nieve que alcanzaron 38 centímetros en algunos barrios, la mayor nevada en años.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de frío extremo desde Texas hasta Pensilvania y anticipa nuevas tormentas para el próximo fin de semana. En el norte de Florida, los termómetros podrían bajar a -4 °C y la sensación térmica llegar a -29 °C.

En Mississippi, el gobernador Tate Reeves informó daños en al menos 14 viviendas y 20 carreteras públicas por la peor tormenta de hielo desde 1994. Los equipos de emergencia trabajan para restablecer el suministro eléctrico mientras persiste la emergencia climática.

Con información de AP y Europa Press