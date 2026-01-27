«Manto de sospechas»: diputada pidió informes por el avión militar de Estados Unidos que aterrizó en Neuquén

El avión El Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Neuquén. Foto: Matías Subat.

La diputada de Unión por la Patria, Lorena Parrilli, presentó este martes un proyecto de resolución para solicitar informes al gobierno provincial sobre el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó en Neuquén con una comitiva de congresistas.

La legisladora provincial consideró que la llegada de la aeronave generó «un manto de sospechas sobre los verdaderos motivos de su visita».

«Si bien la custodia del espacio aéreo es jurisdicción federal, el aterrizaje de una fuerza militar extranjera en el aeropuerto de Neuquén tiene impacto directo en la seguridad interior, la paz social y la soberanía de nuestra provincia», planteó en el proyecto que presentó este mediodía.

El texto solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del ministerio de Seguridad, en un plazo perentorio de cinco días hábiles, informe a la Legislatura una serie de puntos referidos al aterrizaje del avión en Neuquén:

Si el ministerio de Seguridad tenía conocimiento previo, oficial o extraoficial, del arribo de dicha aeronave militar extranjera a territorio provincial.

Cuál fue el motivo declarado para el aterrizaje en la ciudad de Neuquén y la duración de su permanencia en la jurisdicción.

en la ciudad de Neuquén y la duración de su permanencia en la jurisdicción. Si se coordinaron acciones operativas o de inteligencia con fuerzas federales o autoridades nacionales competentes en seguridad, conforme a las atribuciones ministeriales de relaciones con poderes nacionales.

con fuerzas federales o autoridades nacionales competentes en seguridad, conforme a las atribuciones ministeriales de relaciones con poderes nacionales. Si existió algún despliegue de la Policía provincial para garantizar el orden público o brindar seguridad perimetral durante la estadía de la comitiva extranjera, y en su caso, detalle el operativo realizado.

para garantizar el orden público o brindar seguridad perimetral durante la estadía de la comitiva extranjera, y en su caso, detalle el operativo realizado. Si se tiene conocimiento de que la visita guarde relación con temáticas de «interés ambiental y de salud» o proyectos estratégicos que involucren recursos naturales provinciales, dada la sensibilidad geopolítica de la región

«No podemos ignorar que, en casos similares recientes en la Patagonia, estas visitas se han escudado bajo supuestos intereses en temas ambientales o de salud, cuando en realidad podrían encubrir inspecciones estratégicas o geopolíticas», sostuvo Parrilli.

Qué se sabe del avión militar que aterrizó en Neuquén

El avión Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó este martes alrededor de las 9:30 en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén proveniente de Ushuaia con una comitiva bipartidaria de legisladores de la Cámara de Representantes de ese país.

Desde el gobierno provincial dijeron no tener agenda programada con los visitantes, quienes descendieron de la pista, tomaron una traffic y partieron por tierra rumbo a un yacimiento en Vaca Muerta. Se supo que visitaron instalaciones de Loma Campana para conocer de cerca la operación de YPF en Vaca Muerta.

La comitiva la integran miembros demócratas y republicanos del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según informó la embajada.

Está previsto que el avión despegue de regreso desde el aeropuerto de Neuquén a las 17.