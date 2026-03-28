Lucha contra la adicción a las pantallas: Indonesia prohíbe el uso de Instagram, TikTok y más a adolescentes

Indonesia puso en marcha esta semana una normativa que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y obliga a las plataformas digitales arestringir el acceso. La medida afecta a unos 70 millones de niños y adolescentes y alcanza a aplicaciones como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y Roblox

El gobierno de Yakarta inició la desactivación de cuentas en plataformas consideradas de “alto riesgo”. La normativa también incluye redes de alto tráfico y videojuegos, en un intento por limitar la exposición digital en edades tempranas.

Multas millonarias y sanciones a empresas que incumplan el bloqueo

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la restricción también abarca plataformas como Threads, X (antes Twitter) y Bigo Live. La decisión se enmarca en una tendencia internacional que busca regular el uso de redes sociales en menores. Países como Australia avanzaron con medidas similares para reducir los efectos del consumo prolongado de contenidos digitales.

El Ejecutivo advirtió que no habrá prórrogas ni excepciones en la aplicación de la ley. Las empresas deberán garantizar el bloqueo de menores o enfrentar multas económicas y posibles suspensiones del servicio.

La responsabilidad de implementar los controles recae directamente sobre las plataformas. El gobierno no detalló el mecanismo técnico para verificar la edad de los usuarios. “El archipiélago asiático se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los jóvenes”, señaló el reporte oficial sobre el alcance de la medida.

El inicio de las desactivaciones generó debate sobre la capacidad de las compañías para filtrar usuarios sin afectar la privacidad. El Gobierno sostuvo que la medida apunta a reducir conductas adictivas vinculadas al uso de pantallas.