Ruta del petróleo: ¿Cuáles son los principales «cuellos de botella» en el mundo?

La guerra en Medio Oriente sacudió el mercado petrolero después de que Irán bloqueara el Estrecho de Ormuz, lo que impactó en los precios y la seguridad energética de distintos países del mundo. Esto demostró una vez más la enorme relevancia que tienen estos tipos de pasajes en la economía, convirtiéndose en posibles «cuellos de botella» en el tránsito internacional de los hidrocarburos.

Estos pasos marinos también suelen ser denominados como «puntos de estrangulamiento» (o chokepoints, en inglés) debido a la situación crítica que podría desatar el cierre del tránsito por cualquiera de estas rutas, provocando retrasos en el suministro de recursos además de mayores costes de envío, lo que implicaría una escalada en los precios de la energía.

Fuente: EIA.

En base al análisis que realiza la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) cada año, existen al menos ocho puntos clave en el mapa mundial por donde pasa la mayoría del tránsito del petróleo. A continuación, haremos un repaso por cada uno de ellos.

Estrecho de Ormuz, el punto crítico del presente

El Estrecho de Ormuz está situado entre varios de los principales países exportadores de hidrocarburos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Qatar, y por el mismo transita una quinta parte del petróleo y gas en el mundo. Conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo, y es lo suficientemente profundo y ancho como para albergar los mayores buques a nivel global.

Antes de la guerra entre Irán contra EE. UU. e Israel, por este «cuello de botella» pasaban 20 millones de barriles de petróleo diariamente, representando el 26% del comercio marítimo. Su bloqueo también implica un golpe para el tránsito del gas natural licuado (GNL), ya que Qatar es uno de los principales países exportadores de este recurso.

Estrecho de Malaca, clave en el tránsito por el sudeste asiático

Se trata de la ruta marítima del petróleo y el gas más transitada en Asia y Oceanía. Conecta los océanos Índico y Pacifico, y es el camino más corto entre los proveedores de hidrocarburos de Medio Oriente con los mercados en Asia Oriental y Sudeste.

Por el Estrecho de Malaca transita casi el 30% del comercio marítimo, con más de 23 millones de barriles de crudo al día. Esto lo convierte el mayor «punto de estrangulamiento» a nivel mundial, si se lo mide en términos de volumen de tránsito de petróleo.

Canal de Suez y Estrecho de Bab el-Mandeb: El camino por el Mar Rojo

La ruta más corta que une Asia con Europa se encuentra en el Mar Rojo, que en este caso tiene dos puntos importantes: el Canal de Suez, que se ubica en Egipto, y el Estrecho de Bab el-Mandeb, que está entre el Cuerno de África y la Península Arábiga. No se trata de una ruta totalmente segura: por ejemplo, en 2023, después de los ataques de milicias hutíes con base en Yemen contra buques comerciales, parte importante del tránsito prefirió pasar por el Cabo Buena Esperanza, al sur de África.

Aproximadamente 5 millones de barriles de crudo diarios pasaron por el Canal de Suez, y se estima que más de 4 millones de barriles por día transitaron por el Bab el-Mandeb. Aunque sus valores se alejan de los estrechos de Ormuz y Malaca, su importancia radica en que permite unir dos continentes sin tener la necesidad de rodear África.

Estrecho danés, el principal tránsito del norte europeo

Históricamente, esta ruta fue importante para las exportaciones marítimas de petróleo desde Rusia hacia el resto de Europa, aunque este escenario cambió tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y las posteriores sanciones a las exportaciones de petróleo rusas por parte de la Unión Europea.

A partir de entonces, aumentaron los flujos de petróleo que cruzan el Estrecho danés desde países como Estados Unidos, Noruega y Reino Unido hacia países ubicados al este, como Polonia y Finlandia, sustituyendo las importaciones de petróleo desde Rusia. Casi 5 millones de barriles de petróleo pasan por esta ruta marítima cada día.

Estrecho de Turquía, la puerta al mar negro

Incluye tanto al Bósforo como los Dardanelos, y divide Asia con Europa: ambos se sitúan en Turquía, y en el medio se encuentra el Mar de Mármara, que limita con el Mar Negro en el norte y el Mar Mediterráneo al sur.

Se estima que a través del Estrecho de Turquía fluyen 3,7 millones de barriles de crudo por día, lo que corresponde al 5% del comercio mundial. Desde allí se suministra petróleo a Asia, Europa occidental y sur de Europa procedente de Rusia y la región del mar Caspio.

Canal de Panamá, el límite entre los océanos Pácifico y Atlántico

Es el punto más estrecho de Centroamérica, y conecta el Océano Pacífico con el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Es fundamental para las exportaciones desde Estados Unidos, ya que antes de su creación en 1914 sus barcos debían ir hasta el sur del continente americano para arribar al mercado asiático.

Más de 2,3 millones de barriles de petróleo son transportados cada día a través del Canal de Panamá. Aunque abarca el 3% del comercio marítimo, una cifra lejana a las demás rutas ya mencionadas, su ubicación estratégica lo consolida como uno de los «cuellos de botella» más importantes a nivel mundial.

Cabo de Buena Esperanza, la ruta alternativa

Se trata de una excepción en la lista, ya que no se trata de un «punto de estrangulamiento» al tratarse de mar abierto. Sin embargo, se trata de una ruta alternativa fundamental cuando otros pasos importantes se encuentran bloqueados o resultan demasiado peligrosos para el tránsito comercial.

Por ejemplo, es un trayecto importante para aquellos buques que prefieren optar por evitar cruzar el Mar Rojo a través del Estrecho de Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. Alrededor de 9,1 millones de barriles de crudo por día pasan cerca del Cabo de Buena Esperanza, siendo el 11% de todo el petróleo comercializado por mar.