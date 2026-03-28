Irán advirtió posibles consecuencias a nivel global si sufre ataques a su economía: «Tomaremos represalias»

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió a través de un mensaje en la red social «X» sobre las consecuencias de una eventual agresión externa. El tweet buscó marcar un límite claro respecto a la seguridad de los activos estratégicos de la nación.

El mandatario mencionó que, si la economía de su país sufría represalias por ataques de Estados Unidos, Israel o aliados, la consecuencia sería reflejada en el resto de países del continente, sobretodo con los limítrofes a Irán.

El mensaje del presidente iraní para el resto del continente

“Si quieren desarrollo y seguridad, no dejen que nuestros enemigos expulsen la guerra de vuestros territorios”, añadió Pezeshkian, refiriéndose a sus países vecinos con la responsabilidad de que Estados Unidos ni Israel continúen efectuando los ataques en su territorio.

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

“Hemos dicho en repetidas ocasiones que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos”. Apeló el mandatario ante la situación de guerra que sacude su país.

Los principales países que se verían afectados serían los cuales comparten fronteras, acuerdos económicos y rutas estratégicas. Entre ellos son: