Lula da Silva confirmó que se presentará como candidato a presidente de Brasil

A falta de 6 meses para las elecciones en Brasil, Lula da Silva confirmó que será candidato a presidente, donde competirá con el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Lula prepara su candidatura desde hace meses y la noticia no una sorpresa. Sin embargo, hoy habló por primera vez de fechas y anunció el lanzamiento de su campaña para el 7 de mayo próximo.

«Estoy acostumbrado a participar en elecciones. Tendré el lanzamiento el 7 de mayo y luego quiero recorrer Brasil», escribió el expresidente en Twitter.

Estou acostumado a participar de eleições. Não me encanto nem me entristeço com pesquisas. Acho que temos um bom histórico de governos. Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil.