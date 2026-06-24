El pase a planta en Río Negro: la radiografía de los contratados y el foco de «atención» del Gobierno

El plantel de contratados para el pase a planta permanente se concentra en la planta de Salud y en porteros.

El personal no docente de Educación ronda los 1.500 estatales y el número de personal temporario de la cartera sanitaria supera los 1.400. Ambos segmentos se aproximan al 70% del total en condiciones de ingresar al proceso, a partir de que registran contratos anteriores al 31 de diciembre del 2025.

El número definitivo dependerá del cumplimiento de otros requisitos que fijará la futura ley que prepara la Función Pública, previéndose que la semana próxima se remita a la Legislatura.

La secretaria Tania Lastra afirmó que el organismo trabaja en el texto definitivo, mientras aclaró que habrá precisiones también en el decreto reglamentario. “Es un proceso largo”, aclaró y lo estimó “entre seis a ocho meses”.

Adelantó que se mantendrán los requisitos habituales, pero además mencionó que el gobernador Alberto Weretilneck especialmente solicitó “mucha seriedad” y cumplimiento en los requisitos disciplinarios y “atención” frente a las “reiteradas faltas por cuestiones de salud”.

DATO 6 De seis a ocho meses estiman en la Función Pública será el plazo del proceso de pase a planta permanente, según estimó la secretaria Tania Lastra.

La redacción no se conoce, pero, en ocasión del anuncio, el gobierno provincial adelantó ciertas exigencias, reiterando las habituales -como el domicilio en Río Negro- y los límites por sanciones, que se mantienen en un máximo de “10 días de suspensión durante los últimos dos años”.

En cambio, la restricción es más precisa en relación a la “aptitud psicofísica” porque, en los textos anteriores, se exigía poder “desarrollar las tareas normales y habituales”. Pero, la redacción preliminar agrega que “se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses”.

La distribución

La participación requerirá una expresa inscripción por parte del contratado, pero, en principio, el total de 4.208, con 1.500 porteros y 1.436 de Salud, distribuidos 938 profesionales de la ley 1904; 378 contratados de la ley 1844 y 120 residentes.

La nómina continúa con el ministerio de Desarrollo Humano, que alcanza a 178 agentes, incluyendo 76 que figuran en la SENAF.

La cartera de Gobierno suma 126 contratados, repartidos en Trabajo, con 56; en Registro Civil, con 33; Propiedad Inmueble, con 15; ministerio, con 17 y Personas Jurídicas, con 5.

La obra social provincial Ipross registra 125 contratados en el segmento de corte al 31 de diciembre pasado y Desarrollo Económico contabiliza 106, con las plantillas de Idevi (4), Turismo (3) y la Agencia (3).

Obras Públicas alcanza a 90, con 34 del IPPV; Energía y Ambiente totalizan 82, mientras que la cartera de Seguridad y Justicia totaliza 66.

El ministerio de Hacienda tiene 42 e igual cantidad de la Agencia de Recaudación. El resto se dispersa entre otros organismos, entre ellos, DPA, Lotería, Juventud APASA y Modernización.