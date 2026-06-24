Necrológicas de hoy, miércoles 24 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 24 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Zamboni, Aldo
Falleció el 21-06-2026. La gerencia del Laboratorio Soubeiran Chobet participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.
BUONO, DOMINGO
Falleció en General Roca a los 84 años. Sus hijos Paola y Mauricio. Sus hermanos: Alberto e Irma . Sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 11 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
DR. ZAMBONI, ALDO FABIAN
Falleció en General Roca a los 61 años. Su esposa: Adriana Mercedes Lopez Cabanillas. Sus hijas: Milagros, Florencia, Josefina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 18.30 previo oficio religioso al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO. EMPRESA DINIELLO
VALDES, LUIS ALBERTO
Falleció en General Roca a los 57 años. Su esposa: Juana Patricia Salazar. Sus hijos. Su padre: Hernan Luis Valdes y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 13.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
cofre, claudia alejandra
CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 58 años y comunica que sus restos velados en sala G de calle REP. ITALIA, fueron inhumados el dia 22 de junio del 2026, a las 10 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
VELASQUEZ, WALDO HUGO
Falleció en Neuquén el día 21 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
rosauer, juan erich (Cacho)
Daniel Arno, se une a la profunda pena que embarga a su familia y acompaña en este doloroso momento elevando una oración por su eterno descanso.
BELTRAN, ALEJANDRA BEATRIZ
El centro de jubilados y pensionados de Villa Regina participa el fallecimiento de la nuera de su presidente Edith Valdes, elevando una oración en su memoria.
DYKSTRA PABLO R., – SINDACO DE DYKSTRA ROSA C.
Pablo falleció el 5 de junio a los 91 años y Rosa el día 21 de junio a los 92 años en Cipolletti. Sus partidas dejan un inconmesurable dolor en todos los que los queremos. Crearon comunidad y familia en cada rincón: el cine de la ciudad, su regalería «Sindy», la radio, los amigos del tango, entre muchos otros.Acompañanos a todos los que comparten esta pena.Siempre estarán en nuestros corazones.Sus nietos, hijo y nuera; Pablo y Priscila, Alejandra, Gustavo y Claudia
BUONO, DOMINGO
Pedro S. Villegas SA y Cesar Zanellato SRL participan con pesar el fallecimiento de Domingo, acompañando en el dolor a Mauricio, Alberto y familiares.
buono, domingo
La Camara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañando a la familia en estos momentos de dolor.
zamboni, aldo fabián
Club de Leones General Roca participa el fallecimiento de su querido socio León, y acompaña a Adriana e hijas en este momento de dolor, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.
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