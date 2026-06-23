Intendentes de Neuquén salen a respaldar el proyecto de GNL previo a su tratamiento en la Legislatura

La Legislatura de Neuquén se prepara para una sesión clave este miércoles 24, en la que le dará tratamiento al proyecto de ley que busca refrendar el acta acuerdo firmada entre el Ejecutivo provincial e YPF. El texto, que tiene como objetivo establecer las condiciones normativas necesarias para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), obtuvo despacho favorable la semana pasada en un plenario de comisiones donde recibió el respaldo del oficialismo y de los bloques aliados. Previo a su tratamiento, intedentes y jefes comunales de toda la provincia emitieron un contundente respaldo a la iniciativa.

Según trascendió desde fuentes legislativas, la sesión iniciará por la tarde, probablemente a las 18. Desde el oficialismo adelantaron que la hoja de ruta parlamentaria prevé avanzar con la aprobación en general de las leyes durante el transcurso de la tarde para luego, hacia la medianoche, realizar la votación en particular.

En cuanto a los detalles técnicos del proyecto energético, se contempla el desarrollo de cinco áreas no convencionales ubicadas en las cercanías de la Comarca Petrolera. Desde estos bloques se extraerá el gas metano que, luego de un proceso de licuefacción en la costa atlántica de Río Negro, quedará en condiciones de exportarse al mundo como GNL.

El plan estratégico se pondría en marcha en al menos tres años y demandará una inversión superior a los 20.000 millones de dólares. Para garantizar la viabilidad y el avance de esta megaobra, el convenio firmado por Neuquén y la petrolera nacionalizada le otorga al emprendimiento una estabilidad fiscal de 30 años y fija una regalía diferencial para el gas metano. Este sistema de regalías funcionará con una alícuota variable que oscilará entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo a lo que indique el precio internacional del GNL (conocido como JKM), el cual se utilizará como referencia directa.

El aval masivo de los municipios y comisiones de fomento

En los últimos días, el tratamiento del GNL sumó fuertes apoyos por parte de organizaciones sindicales, entidades empresarias, diputados provinciales y, muy especialmente, de los intendentes de la provincia. A través de cartas oficiales enviadas a la Cámara de Diputados, los jefes comunales unificaron su postura destacando las oportunidades de crecimiento económico y la futura generación de empleos para la región.

El listado completo de los intendentes y presidentes de comisiones de fomento que enviaron formalmente su respaldo a la Legislatura fueron:

Mariano Gaido (Neuquén Capital)

Ramón Solano Rioseco (Cutral Co)

Fernando R. Banderet (Añelo)

Víctor Ángel López (Santo Tomás)

Julio César Hernández (Piedra del Águila)

Perla Isabel Díaz (Picún Leufú)

Edgardo Torres (El Sauce)

Pedro Cuyul (Buta Ranquil)

Silvia Cruces (Octavio Pico)

Andrea Campo (Aguada San Roque)

Gabriel Fabián Rojas (Los Chihuidos)

Rubén Darío Figueroa (Barrancas)

Víctor Orlando Ortega (Los Miches)

Oscar Mansegosa (Caviahue-Copahue)

Luis G. Sepúlveda (Huinganco)

Leonardo Antonio Grandon (Coyuco Cochico)

Florentino Antonio Poblete (Villa del Nahueve)

Manuel E. San Martín (Andacollo)

Pablo Castillo (Villa Curi Leuvú)

Diego Puentes (El Huecú)

Marisa Antiñir (Las Ovejas)

Daniel A. Soto (Loncopué)

Ulises Herrera (Varvarco e Invernada Vieja)

Juan Carlos Montesino (Taquimilán)

Jorge Adrian Kilapi (Chorriaca)

Alejandra Vazquez (Los Guanacos)

Roxana E. Chávez (Villa Traful)

Pablo Horacio Di Fonzo (Villa El Chocón)

Ricardo Esparza (Bajada del Agrio)

Diego Gabriel Victoria (Aluminé)

Lucrecio N. Varela (Las Coloradas)

Damian A. Pereyra (Los Catutos)

David A. Altamirano (Quili Malal)

Eusebio N. Kiuentes (Ramón Castro)

Jorge Wircalec (Sauzal Bonito)

Arturo Oscar de Gregorio (Villa Pehuenia Moquehue)

Ramón Andrés Cuevas (Villa Puente Picún Leufú)

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, ya había expresado su apoyo absoluto al gobernador Rolando Figueroa tras el despacho favorable obtenido por el proyecto de Ley de GNL en la Legislatura provincial.

«Para nosotros, la ley que está llevando adelante el gobernador en la Legislatura es la gran oportunidad de generar desarrollo económico, crecimiento de Vaca Muerta y, además, la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones a la ciudad de Neuquén y a toda la provincia», afirmó Gaido.

Asimismo, los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y de Cutral Co, Ramón Rioseco, también habían dado un fuerte apoyo al proyecto de GNL.

“Hay que estar todos juntos como neuquinos para defender Vaca Muerta”, afirmó el intendente peronista y aseguró que “la mejor manera de defenderla es hacer buenos acuerdos y que nuestras empresas y trabajadores tengan la posibilidad de ser parte del desarrollo futuro de este nuevo mundo que viene del petróleo y el gas en Neuquén”.

En tanto, Larraza expresó que “la Comarca renace decididamente con esta nueva oportunidad”. Además, celebró “el gran acuerdo alcanzado días atrás entre YPF y la Provincia, y también el primer paso dado por los legisladores”.