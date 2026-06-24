Alerta por nieve intensa en la cordillera de Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y qué pasa en el Alto Valle
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por el ingreso de un violento frente polar. Mientras la zona andina enfrenta acumulados de nieve y ráfagas de casi 90 km/h, los valles sufrirán un combo adverso de tormentas intensas y ráfagas que rozarán los 80 km/h. Repasamos el cronograma del temporal.
El invierno golpea con toda su fuerza el norte de la Patagonia. Las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y los avisos de alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que la región ingresa en la fase más completa del temporal en Neuquén y Río Negro.
Te contamos en detalle el pronóstico para este miércoles 24 de junio.
El Alto Valle: las peores horas de la lluvia y ráfagas de 78 km/h
En el Alto Valle, el panorama cambiará de forma drástica con el paso de las horas. El paraguas y el abrigo pesado serán indispensables para una tarde que se presenta muy hostil:
- Lluvia en aumento: la jornada comenzó con lluvias leves durante la mañana, pero las peores horas de agua llegarán por la tarde, momento en que las precipitaciones se intensificarán de manera generalizada.
- Temporal de viento: a la lluvia se le sumará un corredor de viento muy fuerte del sector oeste. Durante la tarde se esperan velocidades constantes de 50 km/h y ráfagas violentas que alcanzarán los 78 km/h.
- El termómetro: la temperatura máxima llegará con esfuerzo a los 14°C, mientras que la mínima se posicionará en los 2°C, generando una sensación térmica bajísima por el efecto del viento.
La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta: nieve y ráfagas extremas de 87 km/h
En la zona andina y la región de los lagos, el impacto de la alerta amarilla por nevadas se combinará con vientos con fuerza de temporal, configurando un escenario de potencial riesgo en áreas boscosas y rutas.
En San Martín de los Andes las condiciones más complejas ocurren durante la mañana con nevadas intensas en el centro urbano y ráfagas previas de 78 km/h.
Aunque la nieve puede mermar, el riesgo se traslada al viento. Se espera un violento corredor de hasta 50 km/h con ráfagas extremas que alcanzarán los 87 km/h, lo que obligó a suspender actividades en áreas recreativas por peligro de caída de árboles. Los registros marcarán una máxima de 8°C y una mínima de 0°C.
En Bariloche la mañana se presenta blanca con nevadas copiosas en la base y el centro. Hacia la tarde, el leve ascenso térmico transformará la nieve en lluvias persistentes. El termómetro oscilará entre 1°C y 7°C de máxima, bajo el impacto de vientos de hasta 31 km/h con ráfagas de 59 km/h, generando nula visibilidad en las zonas altas de la montaña.
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