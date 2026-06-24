Alerta por nieve intensa en la cordillera de Neuquén y Río Negro este miércoles: los peores horarios y qué pasa en el Alto Valle

El invierno golpea con toda su fuerza el norte de la Patagonia. Las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y los avisos de alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que la región ingresa en la fase más completa del temporal en Neuquén y Río Negro.

Te contamos en detalle el pronóstico para este miércoles 24 de junio.

El Alto Valle: las peores horas de la lluvia y ráfagas de 78 km/h

En el Alto Valle, el panorama cambiará de forma drástica con el paso de las horas. El paraguas y el abrigo pesado serán indispensables para una tarde que se presenta muy hostil:

Lluvia en aumento: la jornada comenzó con lluvias leves durante la mañana, pero las peores horas de agua llegarán por la tarde , momento en que las precipitaciones se intensificarán de manera generalizada.

la jornada comenzó con lluvias leves durante la mañana, pero , momento en que las precipitaciones se intensificarán de manera generalizada. Temporal de viento: a la lluvia se le sumará un corredor de viento muy fuerte del sector oeste. Durante la tarde se esperan velocidades constantes de 50 km/h y ráfagas violentas que alcanzarán los 78 km/h .

a la lluvia se le sumará un corredor de viento muy fuerte del sector oeste. Durante la tarde se esperan velocidades constantes de 50 km/h y . El termómetro: la temperatura máxima llegará con esfuerzo a los 14°C, mientras que la mínima se posicionará en los 2°C, generando una sensación térmica bajísima por el efecto del viento.

La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta: nieve y ráfagas extremas de 87 km/h

En la zona andina y la región de los lagos, el impacto de la alerta amarilla por nevadas se combinará con vientos con fuerza de temporal, configurando un escenario de potencial riesgo en áreas boscosas y rutas.

En San Martín de los Andes las condiciones más complejas ocurren durante la mañana con nevadas intensas en el centro urbano y ráfagas previas de 78 km/h.

Aunque la nieve puede mermar, el riesgo se traslada al viento. Se espera un violento corredor de hasta 50 km/h con ráfagas extremas que alcanzarán los 87 km/h, lo que obligó a suspender actividades en áreas recreativas por peligro de caída de árboles. Los registros marcarán una máxima de 8°C y una mínima de 0°C.

En Bariloche la mañana se presenta blanca con nevadas copiosas en la base y el centro. Hacia la tarde, el leve ascenso térmico transformará la nieve en lluvias persistentes. El termómetro oscilará entre 1°C y 7°C de máxima, bajo el impacto de vientos de hasta 31 km/h con ráfagas de 59 km/h, generando nula visibilidad en las zonas altas de la montaña.