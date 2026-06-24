Boca va a la carga por Gerónimo Rulli: ¿Qué chances tiene de llegar?

La pretemporada de Boca comenzó hace unos días y el Vasco Arruabarrena ya se enfoca en rearmar el plantel para el segundo semestre del año. Luego de confirmarse la llegada de Leandro Lozano, el Xeneize va en busca de un arquero, una posición a cubrir tras la dura lesión de Marchesín y la falta de respuestas de Brey.

El gran objetivo en este puesto es Gerónimo Rulli. La dirigencia azul y oro ya se contactó con el entorno del futbolista de 34 años de la Selección Argentina para conocer su situación y evaluar una posible transferencia. El arquero campeón del mundo en 2022 tiene contrato en Olympique Marsella hasta mediados de 2027, aunque no vería con malos ojos un regreso al futbol argentino.

Rulli, uno de los 26 privilegiados en levantar la Copa del Mundo en Qatar.

La única forma de salir del grande francés en este mercado de pases será por la clausula de salida, que es de nueve millones de dólares. Pero la intención del surgido en Estudiantes es regresar al Pincha la próxima temporada, una vez que haya terminado su vínculo en el futbol europeo.

Por eso, es muy difícil que una transferencia al Xeneize se termine concretando, mas que nada por el alto valor del jugador. Ante este panorama, Boca tiene a dos extranjeros en la lista y ambos también están disputando la Copa del Mundo.

Los otros candidatos son los colombianos Álvaro Montero, que juega actualmente en Vélez, y el uruguayo Sergio Rochet, que se desempeña en Inter de Porto Alegre. Por el momento, no iniciaron las negociaciones con ninguno y esperarán a ver cómo se resuelve la situación y una posible llegada de Rulli.