Magyar derrotó a Orbán tras 16 años en el poder en Hungría: la reacción de Europa ante el batacazo electoral

Un verdadero terremoto político sacudió este domingo a Europa Central. El conservador Peter Magyar se impuso en las elecciones parlamentarias de Hungría y logró derrotar a Viktor Orbán, quien buscaba su quinto mandato consecutivo tras permanecer 16 años ininterrumpidos en el poder. Apenas dos años después de irrumpir en la escena política opositora, el líder del partido Tisza promete desmantelar «ladrillo a ladrillo» el sistema del gobierno saliente.

“Hemos liberado a Hungría”, proclamó un eufórico Magyar frente a una multitud de seguidores congregados en Budapest. “Juntos, derrotamos el régimen de Orbán”, aseguró el dirigente de 45 años.

El histórico batacazo quedó sellado cuando el propio Orbán se comunicó telefónicamente para concederle la victoria. Con más del 53% de los distritos escrutados, Tisza obtenía el 52,49% de los votos frente al 38,83% del oficialista Fidesz, proyectando una supermayoría de 137 sobre 199 escaños en la Asamblea húngara, un escenario que le permitiría impulsar reformas constitucionales sin trabas.

De aliado oficialista a principal amenaza: quién es Peter Magyar

El ascenso meteórico del nuevo líder húngaro tiene una particularidad: hasta hace muy poco tiempo, Magyar era parte integral del entramado de poder que acaba de derrotar. Nacido en una familia de destacados conservadores y formado como diplomático ante la Unión Europea, el dirigente llegó a encabezar el organismo estatal de préstamos para la educación.

En el ámbito personal, estuvo casado hasta 2023 con Judit Varga, quien fuera ministra de Justicia del gobierno de Orbán y con quien tiene tres hijos.

El quiebre definitivo se produjo a principios de 2024, cuando un grave escándalo por el encubrimiento de abusos infantiles sacudió a la cúpula del gobierno, forzando la renuncia de la presidenta Katalin Novak y de la propia Varga.

Frente a esta severa crisis institucional, Magyar denunció la profunda corrupción del sistema, renunció a todos sus cargos públicos y tomó el control del hasta entonces desconocido partido Tisza.

Según los analistas internacionales, su condición de exfigura del gobierno lo volvió sumamente convincente para los votantes desencantados de Fidesz, erigiéndose como una figura «valiente y orientada a la acción» capaz de soportar lo que él mismo definió como un «tsunami de odio y mentiras» durante la agresiva campaña electoral.

Hábil comunicador, temperamental y sumamente perfeccionista, Magyar recorrió el país casi sin descanso con la promesa central de erradicar la corrupción institucional y mejorar los deteriorados servicios públicos, poniendo especial énfasis en el sistema de salud.

En el plano internacional y social, su plataforma marca profundas diferencias con el gobierno saliente, aunque mantiene su matriz fuertemente conservadora:

Giro geopolítico: A diferencia de Orbán, histórico aliado de Moscú, Magyar promete convertir a Hungría en un socio netamente confiable de la OTAN y la Unión Europea , asumiendo una postura mucho más crítica hacia Rusia. Además, busca impulsar reformas clave para desbloquear miles de millones de euros en fondos europeos que actualmente se encuentran retenidos.

A diferencia de Orbán, histórico aliado de Moscú, , asumiendo una postura mucho más crítica hacia Rusia. Además, busca impulsar reformas clave para desbloquear miles de millones de euros en fondos europeos que actualmente se encuentran retenidos. El vínculo con Ucrania: Si bien rechaza enviar armamento a Kiev y se opone a una integración acelerada de ese país a la UE (en línea con su antecesor), elimina por completo la retórica hostil que caracterizó a la anterior administración.

Si bien rechaza enviar armamento a Kiev y se opone a una integración acelerada de ese país a la UE (en línea con su antecesor), elimina por completo la retórica hostil que caracterizó a la anterior administración. Inmigración y derechos: Su postura antimigratoria es aún más estricta que la de Orbán, prometiendo cerrar definitivamente el programa gubernamental de trabajadores invitados. Respecto a la población LGBTQ, su plataforma ha sido deliberadamente vaga, aunque defiende de manera pública la igualdad ante la ley.





Fuerte impacto en Europa y el guiño de Zelenski

El triunfo de la oposición húngara generó un alivio inmediato en gran parte del arco político europeo, que observaba con extremo recelo los constantes bloqueos de Orbán en Bruselas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros mandatarios en celebrar el resultado a través de sus redes sociales: “Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas”, expresó el líder socialista.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, felicitó a Magyar por su “rotunda victoria” en los comicios legislativos.

Dejando atrás años de tensiones y asperezas diplomáticas con Budapest, el mandatario ucraniano tendió puentes de inmediato y se comprometió a trabajar de manera constructiva con el nuevo liderazgo “en beneficio de ambas naciones, así como de la paz, la seguridad y la estabilidad en Europa”.

Con información de EFE.