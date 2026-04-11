Viktor Orbán pone en juego su poder en Hungría con el respaldo del eje conservador que integra junto a Javier Milei

Las elecciones presidenciales en Hungría son consideradas clave no solo para el futuro político del país, sino también para el equilibrio dentro de Europa. Su actual mandatario enfrenta uno de los desafíos más difíciles de su carrera frente a una oposición más unificada.

El primer ministro Viktor Orbán acumula 16 años seguidos en el poder, donde se destacó por formar vínculos con Donald Trump y Vladimir Putin. Estuvo en un primer mandato de 1998 a 2002 y posteriormente de 2010 hasta la actualidad.

En los últimos años, su gestión enfrentó cuestionamientos por medidas contra minorías, la prensa y la oposición. Uno de sus procedimientos más polémicos fue promover una ley electoral en 2011 que redujo el Parlamento de 386 a 199 escaños y eliminó la segunda vuelta. También avanzó con designaciones de jueces afines en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en un país que tiene 9.562.065 habitantes y un PBI per cápita de 23.292,3 dólares, de acuerdo con datos citados del Banco Mundial.

El respaldo internacional, especialmente desde Estados Unidos, generó críticas por una posible injerencia en el proceso democrático húngaro. Analistas advierten que este tipo de apoyos rompe con la tradición diplomática de evitar intervenciones directas en elecciones extranjeras.

Quiénes son los candidatos para las elecciones nacionales de Hungría 2026

La votación de este domingo se presenta como un punto de inflexión. En una primera instancia, las encuestas para las elecciones del 12 de abril dan ventaja a Péter Magyar, un disidente del partido del primer ministro ultraconservador, pero el sistema electoral favorece al oficialismo comandado por Orbán.

Elecciones presidenciales de Hungría 2026

El principal nombre en presentarse es el actual primer ministro Viktor Orbán. El resultado no solo definirá el futuro del país, sino también su vínculo con Bruselas en un contexto atravesado por la guerra en Ucrania y la polarización regional.

Del otro lado aparece Péter Magyar, el principal candidato opositor, quien encabeza el partido Tisza (Respeto y Libertad) y se perfila como favorito en varias encuestas. Es exintegrante del entorno de Orbán, se presenta como una alternativa más pragmática y con mayor disposición a recomponer las relaciones con Bruselas.

Péter Magyay, el principal candidato para sustituir a Orbán (Foto: gentileza)

Magyar llega fortalecido por el respaldo de sectores urbanos, jóvenes y votantes que buscan un giro político tras años de hegemonía oficialista. Su discurso, aunque también conservador en algunos aspectos, propone reformas institucionales y un acercamiento a la Unión Europea.

El contexto electoral está atravesado por una fuerte polarización entre dos modelos: uno nacionalista y soberanista, representado por Orbán, y otro más europeísta y reformista, impulsado por Magyar.

Diversos factores como el voto joven, el desgaste del oficialismo y la inédita unidad de la oposición convierten a esta elección en una de las más inciertas de los últimos años. Por primera vez desde 2010, Orbán enfrenta una posibilidad real de perder el poder frente a un rival competitivo.

El apoyo de Trump a uno de los candidatos para las elecciones de Hungría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a expresar su respaldo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en Hungría, en un contexto de fuerte tensión política y una campaña altamente polarizada.

A través de declaraciones públicas, Trump llamó abiertamente a los ciudadanos húngaros a votar por Orbán, a quien considera un aliado clave dentro del movimiento conservador internacional. El mandatario estadounidense elogió su gestión y lo definió como un líder fuerte, alineado con valores tradicionales y políticas nacionalistas.

Javier Milei junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Foto: gentileza Presidencia

El sábado 21 de marzo, Javier Milei visitó Hungría y recibió la bienvenida del mandatario húngaro. El presidente argentino viajó a Europa para la edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El apoyo de Trump no es nuevo, pero se intensificó en la recta final de la campaña en un intento por influir en un escenario electoral incierto. Las encuestas muestran una competencia ajustada frente al opositor Péter Magyar, quien lidera un espacio que busca poner fin a más de una década de gobierno de Orbán.