Quién es Viktor Orban, el líder conservador de Hungría que recibirá a Javier Milei en la CPAC

El primer ministro de Hungría llega a la CPAC en plena campaña, con cruces con la Unión Europea.

El presidente Javier Milei participará desde este sábado en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría, donde será recibido por el primer ministro, Viktor Orban, quien llega al encuentro en medio de una campaña electoral. Orban es el líder del partido Fidesz y uno de los mandatarios que estuvo en Buenos Aires el 10 de diciembre de 2023 para la asunción de Milei.

El líder ultranacionalista es aliado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y tiene un presente atravesado por cruces con la Unión Europea. El funcionario encabeza Hungría desde 2010 de manera ininterrumpida, aunque antes ya había gobernado entre 1998 y 2002.

Viktor Orban y Milei: qué hay detrás del encuentro en Hungría

Obran tiene 62 años, nació en Székesfehérvár y ganó cuatro mandatos consecutivos desde su regreso al poder. En 2010, Fidesz obtuvo el 68% de los votos y 263 de las 386 bancas del Parlamento. El último triunfo fue en abril de 2022, con el 53,1%.

Tras esa victoria, el premier expresó: “Nunca tuvimos tantos opositores” y apuntó contra “Los burócratas de Bruselas”, “los principales medios de comunicación internacionales” y “el presidente ucraniano” Volodímir Zelenski.

Viktor Orban recibirá a Javier Milei en Hungría durante una nueva reunión de la CPAC

En su gestión, Orban promovió una ley electoral en 2011 que redujo el Parlamento de 386 a 199 escaños y eliminó la segunda vuelta. También avanzó con designaciones de jueces afines en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en un país que tiene 9.562.065 habitantes y un PBI per cápita de 23.292,3 dólares, de acuerdo con datos citados del Banco Mundial.

Elecciones en Hungría, prensa y minorías: los ejes de una gestión bajo presión

Este jueves, en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Orban bloqueó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. “La posición húngara es muy simple. Estamos listos para apoyar a Ucrania cuando recibamos nuestro petróleo, que está bloqueado por ellos”, declaró.

Por otro lado, el mandatario se jugará su continuidad el próximo 12 de abril. Los sondeos lo ubican detrás de Péter Magyar, de Tisza, un dirigente que lo cuestionó por el uso de “chivos expiatorios” para ocultar el fracaso moral del “sistema”.

El mes pasado, Orban volvió a cargar contra la Unión Europea y defendió su vínculo con Putin. “Debemos acostumbrarnos a la idea de que quienes aman la libertad no deben temer al Este, sino a Bruselas”, sostuvo. También dijo: “El alarmismo sobre Putin es primitivo y poco serio”.

El vínculo con la prensa aparece como otro de los frentes de conflicto. Reporteros Sin Fronteras indicó que el 80% de los medios húngaros está en manos del gobierno o de empresarios alineados con el oficialismo. En paralelo, Milei compartirá actividad con Orban en un viaje que volverá a mostrar la cercanía entre ambos gobiernos.

Con información de La Nación