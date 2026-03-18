Javier Milei vuelve a salir de viaje: este jueves 19 partirá rumbo a Hungria y se reunirá con Viktor Orbán

El presidente de la Nación, Javier Milei, volverá a subirse al avión presidencial este jueves por la noche para emprender una nueva visita oficial que lo depositará en el corazón de Europa Central. El líder libertario desembarcará en la ciudad de Budapest, capital de Hungría, con el firme objetivo de afianzar sus alianzas geopolíticas y mantener reuniones al más alto nivel institucional.

El mandatario sudamericano sostendrá un encuentro bilateral clave con el primer ministro de ese país, el líder conservador Viktor Orbán, y también será recibido por el presidente húngaro, Tamás Sulyok.

Los detalles de este inminente viaje intercontinental fueron confirmados de manera oficial este miércoles por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien será parte fundamental de la reducida comitiva que acompañará al jefe de Estado.

El funcionario diplomático aseguró que la innegable cercanía entre Milei y Orbán forma parte de un armado internacional de «presidentes y líderes que tienen pensamientos afines».

Esta sintonía ideológica se registró en la Junta de Paz, el foro político impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los antecedentes del vínculo bilateral entre Milei y Orban

Si bien los mandatarios ya han cruzado elogios públicos en reiteradas oportunidades, el viaje que iniciará la noche del jueves marcará el primer encuentro de carácter estrictamente oficial entre ambos desde que el economista libertario llegó al Poder Ejecutivo en el año 2023.

El primer ministro húngaro fue uno de los pocos mandatarios extranjeros de peso que viajó exclusivamente a la Argentina para participar del acto de asunción presidencial.

Desde ese momento, el historial de reuniones se había limitado a cruces de tinte informal en el marco de distintos eventos globales donde coincidieron sus agendas.

El último antecedente que retrató la sintonía fina entre los jefes de Estado ocurrió hace apenas unas pocas semanas en el foro de Trump hace unas cuatro semanas, en donde fueron captados por las cámaras de televisión sonriendo y hasta cantando juntos.

Con información de Infobae.