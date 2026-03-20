«¡Cobardes!»: Donald Trump apuntó contra la OTAN por negarse a escoltar buques en el Estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, redobló este viernes sus críticas contra los aliados de la OTAN por la negativa a escoltar buques en el Estrecho de Ormuz, un corredor central para el mercado energético global. “¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!”, criticó en la red Truth Social.

Trump escala el conflicto con la OTAN por el estrecho de Ormuz

En comunicado compartido en redes el mandatario sostuvo que, tras una etapa que definió como resuelta en términos militares, varios países aliados se niegan a intervenir en una maniobra de bajo riesgo.

“Ahora que la batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo”, escribió.

El estrecho de Ormuz, clave en el transporte mundial de petróleo. Foto: Gentileza Movant Connection.

El presidente republicano también endureció el tono contra los socios de la alianza atlántica: “¡Cobardes, y lo recordaremos!”, agregó.

Qué dijeron Trump y la Unión Europea sobre la guerra

El martes, Trump había reconocido que su pedido de escolta fue rechazado por la mayoría de los miembros de la OTAN y por otros aliados de Washington. En ese contexto, dijo estar “decepcionado” con la decisión, aunque remarcó que su país “no necesita la ayuda de nadie”.

“Ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur”, escribió.

Desde Bruselas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, fijó la posición del bloque frente a la escalada bélica. “Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin”, declaró al referirse al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Con información de Agencia Noticias Argentinas