Irán amenazó con «una respuesta aplastante» si ataca Estados Unidos: el rol mediador de Turquía y subas del oro y el petróleo

El régimen de Irán avisó este jueves de que dará una «respuesta aplastante» si se concreta la amenaza de Donald Trump de intervención militar de Estados Unidos. La tensión impulsó una suba del precio del oro y del petróleo. En tanto, Turquía se ofreció como mediador en la disputa entre ambos países y habrá una reunión este viernes,

En paralelo, este jueves, la Unión Europea (UE) incluyó a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, en su lista de organizaciones «terroristas».

Irán desplegó drones y habló de «respuesta aplastante» si los atacan

El canciller iraní, Abás Araqchi, ya avisó el miércoles de que las fuerzas de su país tienen «el dedo en el gatillo», y este jueves, el jefe del ejército, Amir Hatami, ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate.

«Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica para dar una respuesta aplastante a cualquier ataque«, dijo Hatami, citado por la televisión estatal.

El miércoles, Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de paso del transporte de gas licuado y petróleo procedentes del Golfo.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que «la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz».

«Si el enemigo viene con una espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática», apunta el rotativo.

Todo ello en respuesta a las declaraciones el miércoles del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que «se acaba el tiempo» para negociar con Teherán sobre su programa nuclear.

El mandatario republicano dijo que si no hay tal negociación, su país atacará Irán, como ya hiciera el 22 de junio golpeando tres instalaciones nucleares, y esta vez «será mucho peor».

Como medida de presión, Estados Unidos tiene además diez buques de guerra desplegados en Oriente Medio, tras la reciente llegada del portaviones «USS Abraham Lincoln».

Turquia, mediador entre Irán y Estados Unidos

El canciller iraní, Abás Araqchi, mantendrá el viernes conversaciones en Turquía, que quiere jugar un rol de mediador para calmar la tensión entre Teherán y Washington y evitar un ataque norteamericano,

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, «reiterará la oposición de Turquía a cualquier intervención militar contra Irán, e insistirá en los riesgos de tal iniciativa para la región y el mundo«, dijo una fuente desde la cancillería.

Fidan incidirá también en que Turquía, que comparte más de 550 km de frontera con Irán, «está dispuesta a contribuir a la resolución de las tensiones actuales por medio del diálogo», agregó.

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que «el tiempo se acaba» para negociar sobre el programa nuclear iraní, que según Occidente tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Suba del oro y el petróleo impulsado por la tensión en Medio Oriente

El precio del oro se disparó este jueves hasta alcanzar un nuevo récord cercano a los 5.600 dólares la onza, mientras el petróleo también repuntó, en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Favorecido además por la debilidad del dólar, el interés por los metales preciosos, considerados inversiones refugio en tiempos de incertidumbre en los mercados, también hizo que el valor de la plata lograra un pico momentáneo.

El oro llegó a subir más de 300 dólares en un momento dado de la jornada, hasta superar los 5.595 dólares la onza.

En otro frente, el aumento de las tensiones geopolíticas provocó además una subida de casi el 2% en los precios del petróleo, con el West Texas Intermediate en su nivel más alto desde septiembre y el Brent del mar del Norte en niveles no vistos desde julio, en medio de las preocupaciones sobre el suministro.

En la jornada bursátil asiática, Hong Kong, Shanghái, Singapur y Seúl subieron, mientras que Tokio se mantuvo estable.

La UE catalogó un grupo paramilitar de Irán como terrorista

A la presencia militar de Estados Unidos, se suma la presión económica de la Unión Europea (UE). El bloque de los 27 incluyó este jueves a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, en su lista de organizaciones «terroristas», con las consiguientes prohibiciones de visados y congelamiento de activos.

La UE lo catalogó así debido a la sangrienta represión de Teherán contra las protestas realizadas en ese país a nivel nacional, dijo el jueves en X, Kaja Kallas, jefa de política exterior del bloque.

Señaló que los ministros de Exteriores acordaron por unanimidad la designación. “Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición”, afirmó.

“Esto los pondrá al mismo nivel que Al Qaeda, Hamás, Daesh”, indicó Kallas el jueves, utilizando un acrónimo en árabe para el grupo extremista Estado Islámico. “Si actúas como un terrorista, también deberías ser tratado como un terrorista”.

El bloque de 27 naciones también sancionó el jueves a 15 funcionarios iraníes, incluidos altos comandantes de la Guardia Revolucionaria, por la violenta represión de los manifestantes. Activistas dicen que la represión ha provocado la muerte de al menos 6.373 personas.

AFP Y AP