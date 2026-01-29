Venezuela anunció la excarcelación de otras 23 personas: «Decisiones tomadas por el Estado»

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que otras 23 personas vinculadas a la actividad política fueron excarceladas como parte de una decisión soberana del Estado.

El portavoz reafirmó que el proceso de excarcelaciones seguira en el país y afirmó que se trata de una decisión ordenada por Nicolás Maduro (hoy detenido en Estados Unidos), desde el pasado mes de diciembre y, hasta la fecha, son 831 las personas excarceladas.

Ecarcelaciones en Venezuela: «Decisiones tomadas por el Estado»

Según un informe de Xinhua, Cabello señaló que cada caso fue evaluado de manera individual por las instancias competentes del Estado y, durante su programa televisivo de los miércoles, explicó que estas medidas no responden a presiones externas ni a acciones de organizaciones no gubernamentales. «Han sido decisiones tomadas por el Estado», reiteró.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) subrayó que las liberaciones forman parte de un plan más amplio orientado a la convivencia democrática y la paz, iniciativa presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como vía para preservar la estabilidad nacional.

Además, indicó que el llamado del Gobierno a los 831 liberados es a que regresen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica. «No es la violencia el camino», recalcó. En ese contexto, Cabello enfatizó que una de las prioridades del escenario político actual es la defensa de la paz y la tranquilidad del país.

Noticias Argentinas