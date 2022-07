Video: la polémica frase que usó Boris Johnson para despedirse del cargo de primer ministro

Tras la renuncia de Boris Johnson al cargo de primer ministro en Reino Unido, las miradas están puestas ahora en la definición de la persona que lo sucederá, previsto para este miércoles.

Antes de la votación, Johnson habló frente al Parlamento en un discurso bastante extenso, donde también respondió preguntas.

Luego de esas palabras, se despidió con una frase poco inusual y que aparece en la película “Terminator 2”: “Hasta la vista, Baby. Misión ampliamente cumplida”.

«Permanezca cerca de los estadounidenses, apoye a los ucranianos, luche por la libertad y la democracia en todas partes; baje los impuestos y desregule donde pueda para hacer de este país el mejor lugar para vivir e invertir», le aconsejó Boris a su próximo sucesor.

Tras finalizar su intervención, el exprimer ministro recibió aplausos de los conservadores y abucheos de la oposición.

«Hasta la vista, baby»



This is how Boris Johnson signed off his final #PMQs as prime minister: with advice to «stay close to the Americans» and a quote from Terminator 2 https://t.co/4Bx4DD0XuO pic.twitter.com/fz7b9az9yB