Robo al Louvre de París: cómo fue el golpe de 7 minutos con una grúa para llevarse las joyas de Napoleón

En un audaz y veloz operativo, un grupo de ladrones asaltó este domingo el Museo del Louvre en París y en el que robaron joyas históricas de «valor inestimable» de la colección de la corona francesa. El golpe, que duró apenas siete minutos, obligó al museo más visitado del mundo a cerrar sus puertas durante toda la jornada por «motivos excepcionales».

Según informó la agencia AFP y medios locales de Francia, el robo ocurrió entre las 9:30 y las 9:40, poco después de la apertura al público. Los asaltantes aprovecharon las obras de refacción en la fachada del edificio que da al río Sena para utilizar un brazo articulado o una plataforma elevadora y acceder directamente al primer piso, donde se encuentra la Galería de Apolo.

Una vez dentro, utilizaron pequeñas motosierras o cortadoras de disco para romper dos vitrinas y saquear su contenido. «Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo«, aseguró el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien calificó el hecho como un «robo importante» y precisó que participaron «tres o cuatro» delincuentes.

El punto de acceso por el cual ingresaron los ladrores. (Gentileza AFP)

El botín: nueve piezas de Napoleón

Si bien el valor total del botín está siendo evaluado, las autoridades confirmaron que los ladrones se llevaron nueve piezas pertenecientes a la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Nuñez calificó las joyas robadas como de «valor inestimable», destacando que se trata de patrimonio histórico.

La corona de la emperatriz Eugenia que estaba exhibida en el museo.

En un giro particular, una de las piezas, que sería la corona de la emperatriz Eugenia, fue encontrada rota en las inmediaciones del museo, lo que sugiere una huida apresurada. Fuentes oficiales aclararon que el famoso diamante «Regente», una de las gemas más valiosas de la colección, no fue sustraído.

Fuga e investigación

Tras el robo, los asaltantes huyeron en un scooter en dirección a una de las autopistas de salida de París. La fiscalía de la capital francesa indicó a la AFP que se abrió una investigación por «robo en banda organizada», a cargo de la brigada de represión del crimen organizado.

El punto de ingreso a está a unos 500 metros de la reconocida pirámide. (Gentileza The Guardian)

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que el asalto no dejó heridos. Este hecho se suma a otros robos recientes en museos franceses que han puesto en evidencia fallas en los sistemas de seguridad. El propio ministro de Interior reconoció que existe «una gran vulnerabilidad en los museos franceses», aunque señaló que se ha lanzado un plan de seguridad que también incluye al Louvre.