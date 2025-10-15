Tensión entre Israel y Hamas: la lenta entrega de rehenes amenaza con romper el frágil alto el fuego

Los camiones de ayuda comenzaron a ingresar a Gaza este miércoles 15 de octubre y se reanudaron los preparativos para la apertura del principal cruce de Rafah, en medio de una nueva tensión entre Israel y Hamas que amenazó con romper el frágil alto el fuego. La disputa surgió por la lentitud en la devolución de los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos, un punto que tensó la tregua que había detenido dos años de guerra devastadora en Gaza.

De acuerdo a la información difundida por la Agencia Reuters, la amenaza de Israel de mantener cerrado Rafah y reducir los suministros de ayuda se disipó luego de que el grupo militante devolviera más cuerpos durante la noche. Un funcionario de seguridad israelí confirmó que se están llevando a cabo los preparativos para que el cruce de Rafah se abra a los ciudadanos de Gaza y que se permitiría la entrada de 600 camiones de ayuda.

Por su parte, el brazo armado de Hamas anunció que entregaría dos cuerpos más.

La situación diplomática se complicó con la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediador del acuerdo de alto el fuego, quien advirtió que podría permitir a las fuerzas israelíes reanudar los combates en Gaza si Hamás no cumple con su parte del trato. Según difundió CNN, el líder republicano aseguró: «Si Israel pudiera entrar y patearles el trasero, lo harían».

La disputa de los cuerpos y la advertencia de Hamas

La controversia sobre los cuerpos de los rehenes sigue siendo uno de los puntos más sensibles del acuerdo. Hamas devolvió cuatro cuerpos el lunes y otros cuatro el martes, aunque uno de ellos fue descartado como rehén por las autoridades israelíes.

El brazo armado de Hamás defendió su accionar, indicando que entregó a «todos los cautivos vivos que tenía, así como los cuerpos que pudo recuperar». Sin embargo, señalaron que la localización y recuperación de los cuerpos restantes (21 rehenes aún en Gaza) requiere «grandes esfuerzos y equipo especial» debido a la destrucción del conflicto.

El acuerdo también exige que Israel devuelva los cuerpos de 360 palestinos, de los cuales un primer grupo de 45 fue entregado el martes para su identificación.

Las tensiones se agudizan en torno a la siguiente fase de la tregua, ya que Israel exige que Hamás se desarme y ceda el poder, una demanda que el grupo militante se ha negado a acatar, al mismo tiempo que ha lanzado una represión de seguridad interna, con ejecuciones públicas y enfrentamientos con clanes locales.

Conflicto en Medio Oriente. (REUTERS/Ramadan Abed Purchase )

Catástrofe humanitaria y los desafíos de la ayuda en la frontera

La guerra ha generado una catástrofe humanitaria en Gaza, con la confirmación de hambruna por parte de un observatorio global y la casi totalidad de los habitantes desplazados de sus hogares. «Nuestra situación es totalmente trágica. Regresamos a nuestras casas… y encontramos que no hay casas en absoluto. No hay refugio. Nada», relató Moemen Hassanein desde Gaza.

El ingreso de 600 camiones de ayuda y combustible aprobado para el miércoles es considerado una «buena base» por el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Tom Fletcher, aunque advirtió que no es suficiente para la magnitud de la necesidad, ya que hay 190.000 toneladas métricas de provisiones esperando en las fronteras. El cruce de Rafah con Egipto está previsto para reabrir para el movimiento de personas este jueves, con una misión de la Unión Europea desplegada en la zona.

La complejidad política del cese al fuego fue subrayada por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien condenó la entrega de ayuda calificándola de «desgracia». En contraste, el Comando Militar de Estados Unidos pidió a Hamás que «suspenda la violencia» interna y los disparos contra civiles palestinos inocentes, y que se desarme «sin demora».